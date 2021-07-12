Мэру Кисловодска, упавшему с самоката, прооперировали ключицу в Москве

Мэру Кисловодска Александру Курбатову сделали вторую операцию после падения с электросамоката. Мужчине прооперировали ключицу, сообщает мэрия города-курорта.

- Хирургическое вмешательство стало возможным после стабилизации состояния здоровья главы города. Врачи продолжают отмечать положительную динамику, - уточняет представитель администрации Кисловодска.

Курбатов упал с электросамоката 12 июня. Мужчина катался по безлюдной части Кисловодска и около санатория "Вилла Арнест" потерял управление. Спустя 15 минут после падения проезжающий мимо велосипедист увидел обездвиженное тело и вызвал "Скорую". Мужчину госпитализировали. В тот же вечер ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота и сделали первую операцию. Через день его увезли на лечение в медицинский центр имени Бурденко в Москве. В начале июля стало известно, что Курбатова начали выводить из комы.

Причиной происшествия могло стать превышение скорости. Источник "Комсомольской правды" уверяли, что она превышала 50 километров в час. Информация соответствует техническим характеристикам самоката, на котором передвигался Курбатов.

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