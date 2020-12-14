"От новости о приговоре умерла сестра": скандальной блогерше в хиджабе дали три года колонии

Малику Джикаеву ругали себе стрельбу в полицейской униформе, а также драки и полуголые фотосессии в хиджабе Фото: СОЦСЕТИ

В Грозном суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении Малики Джикаевой. За наркотики девушка получила реальный срок, сообщил "КП" адвокат Лема Хайдаев.

- Милане (второе имя обвиняемой - Прим.) дали три года строгого режима. Как бы мы ни старались, ничего не вышло, - рассказал юрист.

Девушку, по словам собеседника "КП", задержали в три часа ночи 9 апреля за нарушение общественного порядка. Блогерша в компании знакомых громко выражалась нецензурной бранью, на это пожаловались жильцы дома на улице 8 Марта Грозного. После приезда сотрудников приятельницы куда-то исчезли.

- Нас удивил тот факт, что на вызов выехали оперуполномоченный и участковый. Хотя для этого есть дежурный наряд, - говорит Хайдаев. - Я на суде поднимал вопросы, почему они выезжали, откуда такой звонок получили. Когда ее привезли в участок, не стали проверять сумку. А вдруг у нее там атомная бомба? Но ее повели наверх. Во время перевода из одного кабинета в другой Милану попросили оставить сумку, сказав, что она не пригодится. А потом откуда-то в три ночи достали понятых, принесли сумку на осмотр и там нашли более 30 граммов каннабиса. Мы поднимали вопрос, зачем ей наркотики, ведь в ее крови ничего не обнаружили. От новости о приговоре умерла сестра: не выдержало сердце.

Против девушки возбудили уголовное дело по второй части 228 статьи УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Следствие закончилось уже 13 июля.

Хайдаев подчеркнул, что будет обжаловать решение суда.

ЧЕМ ИЗВЕСТНА БЛОГЕРША

После возбуждения уголовного дела семья Джикаевой уверяла, что таким образом с ней пытаются расквитаться за активность в сети.

Первый скандал Малики связан с дракой на пустыре в Махачкале. Блогерша "удушила" дзюдоистку Фатиму Арабову из Дагестана. Девушек, которые во время боя были в хиджабах, упрекали за недостойное поведение. Отметим, что позже оппонент Малики тоже участвовала в скандальных ситуациях. Так, Фатима в прямом эфире избила обидчицу своей подруги.

За следующий скандал Джикаеву забрали в отдел. Она решила пострелять из пистолета, надев одежду с полицейскими нашивками. За правонарушение суд назначил ей штраф в 40 тысяч рублей.

Блогерша, кроме того, завлекала подписчиков и пикантным контентом. Сначала Джикаева выложила фотографию из бассейна, а затем - из ванной. В обоих случаях ее одежда была пропитана водой и прилипала к телу. На критику девушка отвечала коротко: "Мне **** [все равно]".

В июле 2019 года блогерша высмеяла политику министерства культуры Чечни, которое ввело сертификаты на исполнение песен на национальном языке. В юмористическом скетче также участвовала мама девушки.

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