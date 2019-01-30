Басков в ауле Хабез: как Арашуковы праздновали дни рождения

Семья Арашуковых отмечала дни рождения и другие праздники широко. На банкет приглашались звезды эстрады и шоу-бизнеса. Они же часто выступали в роли ведущих мероприятий, обычно проходивших в резиденции Арашуковых в "Адиюх-Пэлас" в ауле Хабез. Представление о масштабе праздничных гуляний можно сложить по видео, выложенном в интернет. На нем видно, что на празднование дня рождения Рауля Арашукова собралось множество гостей. Развлекать их прилетел Николай Басков. "Золотой голос России" решил удивить гостей "газового короля" и спел на кабардинском языке. Несмотря на то, что певец исполнял песню с листочка, друзья и родственники Рауля Арашукова пришли в восторг от неожиданного сюрприза.

Поразил воображение и праздничный торт. Кулинарный шедевр длиной в несколько метров был выполнен кондитерами в виде огромной книги - "История моей жизни. Том 57".

В нынешнем году, как поговаривают, банкета не было. По неподтвержденной информации, Арашуков-старший уже знал, что находится в разработке силовиков и на всякий случай уехал из страны. Даже в соцсетях появилась информация, что силовики готовят задержание прямо во время пышных торжеств.

Напомним, Рауля Арашукова задержали сегодня в его кабинете в здании "Газпрома" в Санкт-Петербурге. Ему инкриминируют хищения более 30 млрд рублей в составе организованной преступной группы. Сын "газового короля", сенатор от КЧР Рауф Арашуков, был задержан практически в одной время с отцом на заседании Совета Федерации. Ему вменяется заказ и организация двух убийств политиков в Карачаево-Черкесии.

День рождения Рауля Арашукова.Гостей развлекал Басков

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