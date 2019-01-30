2019-01-30T17:45:13+03:00
Происшествия

Канделаки рассказала, что связывает ее с задержанным сенатором Арашуковым

Телеведущая не собирается удалять фото в обнимочку с парламентарием [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Тина Канделаки опередила журналистов и рассказала о знакомствеТина Канделаки опередила журналистов и рассказала о знакомствеФото: СОЦСЕТИ
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После скандала вокруг сенатора Рауфа Арашукова, телеведущая и журналист Тина Канделаки разместила в соцсетях пост, в котором открыто заявила, что не собирается открещиваться от личного с ним знакомства. Говорит, что все фото с их встреч, что разлетелись по СМИ из-за шумихи с задержанием парламентария, она удалять не собирается да и стыдиться общения с Рауфом не будет.

Милые фото в обнимку с сенатором Канделаки оставит в ленте на память Фото: СОЦСЕТИ

Милые фото в обнимку с сенатором Канделаки оставит в ленте на памятьФото: СОЦСЕТИ

- Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом, - написала она. - Вижу, как многие "профессиональные бойцы" телеграм-баталий используют мои с Рауфом фотографии из инстаграма. Я их даже удалять не буду. Мне скрывать нечего - деятельности прозрачней, чем моя, ещё поискать.

А чиновникам с нечистой совестью, телеведущая посоветовала задуматься Фото: СОЦСЕТИ

А чиновникам с нечистой совестью, телеведущая посоветовала задуматьсяФото: СОЦСЕТИ

Собственно, само обращение Канделаки больше похоже на предупреждение, чем оправдание. Телеведущая признается, что в силу профессии в знакомых у нее "куча" богатеев с самолетами, вертолетами и яхтами - бизнесмены, политики, губернаторы (в том числе с Кавказа), но это еще ни о чем не говорит. Но на фоне последней новости с обвинением Арашукова в убийстве, хищениях и создании ОПГ, все-таки решила дать совет:

- Не нарушайте закон, чтобы не стать следующим. Это совет всем. Потому что вы обязательно станете. Сейчас в России всё работает именно так.

Еще Канделаки добавила, что громкие задержания говорят о работе структур Фото: СОЦСЕТИ

Еще Канделаки добавила, что громкие задержания говорят о работе структурФото: СОЦСЕТИ

Напомним, сенатора Арашукова, пролетевшего по карьерной лестнице от депутата в 18 лет до представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде в 31 год, задержали сегодня прямо во время пленарного заседания с участием Бастрыкина и Чайки. Обвиняемый в совершении тяжких преступлений попытался сбежать, но его окликнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заставила вернуться на место. Позже на пресс-подходе она скажет, что, вероятнее всего, в республике о темном прошлом парламентария не знают. Иначе трудно объяснить, как глава КЧР и законодательное собрание пропустили его в Совфед.

Когда сенатора уже увезли на допрос, выяснилось, что Арашукова старшего, так называемого "газового короля", тоже задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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