На Северном Кавказе друзья клана Арашуковых обещают отомстить их обидчикам

Клан Арашуковых до сих пор сохраняет свое влияние на богатейшие семьи Карачаево-Черкесии. После того, как Рауфа и Рауля арестовали, местные жители попытались подать в полицию заявление на бывшего сенатора и его отца "газового короля", но правоохранители игнорируют эти сообщения.

Как сообщил порталу Лента.ру один из высокопоставленных республиканских чиновников, некоторые районные прокуроры и начальники отделов МВД прямым текстом говорят о том, что смогут отмазать Арашуковых от уголовного преследования и наказать тех, кто их посадил.

Чиновник также объяснил, что вызывающее поведение сенатора Рауфа Арашукова в суде связано с тем, что тот не умеет вести себя в подобных ситуациях. Политик ни в чем и никогда не знал отказа и с самого детства играл не машинками и пистолетиками, а настоящими автомобилями и оружием.

- Последние полтора месяца ходила информация из его окружения, что Рауф Арашуков готовит загранпаспорт, чтобы в случае чего соскочить, - отметил чиновник.

Источник поведал и о том, как начал строить свою империю "газовый король". Оказывается, все началось еще в 90-х. Рауль Арашуков ставил на руководящие пост в компании "Межрегионгаз" людей, которые были ему лично обязаны. Эта схема сработала на всем Северном Кавказе, кроме Чечни.

- Схемы по хищению газа везде были прописаны, и не только в КЧР, но и в Осетии, и в Дагестане. Везде были его ставленники. И оглашенная сумма похищенного,31 миллиард рублей, абсолютно не завышенная, судя по тому, как они великолепно жили. Ведь у Арашуковых были дома в Ставрополе, Черкесске, на Рублевке, квартиры в Москве и Дубае, дача в Ессентуках и спа-салон "Адиюх-Пэлас", - рассказал источник.

Напомним, 30 января на заседании Совета Федерации был задержан сенатор от КЧР Рауф Арашуков. Его обвиняют в двух заказных убийства, участии в ОПГ и давлении на свидетеля.

Спустя пару часов силовики пришли и за его отцом Раулем. Тому придется отвечать за создание ОПГ и хищение газа на 31 млрд рублей.

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