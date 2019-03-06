2019-03-06T11:36:26+03:00
Происшествия

"Вроде не азиат": Олег Тактаров высмеял Александра Емельяненко за пьяные выходки в Кисловодске

"Русский медведь" прокомментировал неподобающее поведение спортсмена
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Личная страничка героя публикации в соцсетиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Чемпион мира по смешанным боевым искусствам известный как "Русский Медведь" Олег Тактаров иронично высказался о пьяных проделках Александра Емельяненко в Кисловодске. На вопрос, почему скандалиста не приведут в чувства приятели, он иронично ответил:

- Это счастье, когда рядом есть такой человек, настоящий друг, который не даст выпить эту рюмку. Алкоголизм - это болезнь. У меня организм просто не воспринимает: выпил две рюмки, и все, третья не лезет. У Емельяненко это явно не так. Хотя вроде бы не азиат, это у азиатов нет ферментов, - сказал Тактаров. - Почему рядом с Александром нет того, кто приведет его в чувства, выдумывать не стану.

Емельяненко-младший сидит сейчас под арестом. Боец навел шуму в Кисловодске 1 марта, разъезжая по городу в пьяном виде на своем золотом "Мерседесе". Полицейские с трудом вытащили его из-за руля и силой увезли в отделение. Только в наручниках уже в суде протрезвевший спортсмен осознал, что натворил и извинился. Но это не отменило возбуждение административных дел, одно из которых рассмотрят 7 марта. А следственные органы, тем временем, решают вопрос о возбуждении еще и уголовного дела за оскорбление инспекторов.

И пока Александр Емельяненко жалуется на условия содержания, спортивная карьера машет рукой. В Челябинской области прошел первый бой без его участия - бойца отстранили от поединка с бразильцем Вагнером Прадо, да и контракт с Russian Cagefighting Championship организаторы турниров могут вообще разорвать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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