Бывший глава извинился перед Дагестаном и попросил простить арестованных чиновников из своей команды

Бывший глава Республики Дагестан Рамазан Абдуллатипов попросил прощения у жителей республики и попросил их быть милостивыми к находящимся под следствием бывшим членам правительства региона. По его мнению, обвиняемые в коррупции чиновники стали «заложниками доносов и оговоров».

С пламенной речью Рамазан Абдулатипов обратился к своим подписчикам в священную для мусульман ночь Бараат — время, когда верующие просят прощения за свои грехи.

— Я хочу попросить прощения у всех дагестанцев за сделанное и не сделанное мною. Видит Всевышний, я старался быть искренним и справедливым. Прошу Всемогущего Творца помочь Дагестану преодолеть все трудности, а дагестанскому народу быть благонравным и достойным, — написал Абдулатипов в Instagram.

Бывший глава признался, что многие из поставленных во время его руководства задач не были претворены в жизнь.

— Прошу Аллаха также помочь завершить все начатые мною дела: дороги, которые я планировал асфальтировать, строительство духовного центра имени Пророка Исы (мир ему), который активно строится благодаря Муфтию республики шейху Ахмаду хаджи, — написал Абдулатипов.

Не признаёт бывший глава и вины многих попавших под следствие чиновников. Напомним, что бывший при Абдулатипове премьер-министром Абдулсамад Гамидов скоро предстанет перед судом. Под арестом находятся его заместители Шамиль Исаев, Рамазан Алиев и Раюдин Юсуфов, экс-министр образования Шахабас Шахов, бывший министр здравоохранения бывший министр здравоохранения Танка Ибрагимов и множество других чиновников. В том числе и родной брат Абдулатипова Раджаб.

— [В этот праздничный день] хочется пожелать справедливости в отношении наших земляков, которые оказавшись заложниками доносов и оговоров, были арестованы. Прошу Всевышнего услышать молитвы всех мусульман и простить все грехи! — резюмировал Абдулатипов.

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