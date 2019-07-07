В деле истязательницы девочки в Ингушетии вскрылись новые подробности

Новые подробности истории о зверских избиениях 7-летней девочки в Ингушетии. Стало известно, что муж 35-летней подозреваемой (женщину поместили под стражу на 2 месяца) работает в полиции. Он в этом деле в подозреваемые не попал. Следователям мужчина рассказал, что ребенка защищал и часто ссорился с женой из-за грубого отношения к девочке, которое она себе позволяла.

Тем временем последние вести от московских врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля неутешительные: отмирание тканей продолжается, кровоток кисти правой руки не восстанавливается. И состояние девочки по-прежнему оценивается как тяжелое. Недавно детский обмудсмен РФ Анна Кузнецова заявила о том, что врачам скорее всего придется принимать сложные решения. Позитивных прогнозов больше нет.

Девочка уже перенесла операцию, которую провели ингушские врачи. Левая рука спасена, но теперь медики в Москве борются за сохранение правой руки. Операцию пока решено не проводить до прояснения картины, но вероятность ампутации все еще высокая.

Напомним, 7-летнюю девочку в больницу привела родная тетя, которая воспитывала ребенка после развода родителей. Врачей привело в ужас состояние маленькой пациентки, тело которой покрывали раны, ожоги, а рука была поражена гангреной. С тех пор ведется выяснение всех обстоятельств систематических истязаний.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Семилетнюю девочку из Ингушетии доставили в Москву к Рошалю

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Леонида Рошалядоставили 7-летнюю девочку из Ингушетии. В полете с ней ничего не произошло, ребенка сопровождала бригада врачей, а также представители Ингушетии. Девочку везли обычным авиарейсом (подробности).

«Даже опытные врачи были в шоке»: в Ингушетии выясняют, что случилось с 7-летней девочкой

Социальные сети Ингушетии бурлят от обсуждения видео с семилетней девочкой на осмотре у врача. На теле малышки нет живого места: раны, синяки, ссадины, ожоги — даже опытным врачам больно смотреть на ребенка. Автор, выложивший видео, сообщил, что раны — результат избиений. Согласно его версии, их наносила тетка ребенка. Сама она рассказала полиции свою версию событий (подробности).

КСТАТИ

Опекунша, избившая 7-летнюю девочку в Ингушетии, уже была судима за издевательства

В Ингушетии продолжают расследовать резонансное уголовное дело по факту избиения 7-летней девочки в опекунской семье. Маленькую доставили в больницу вчера с тяжелейшими травмами (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочу мороженого»: зверски избитая девочка пришла в себя после операции

Истерзанная до полусмерти семилетняя девочка пришла в себя после операции. Врачам Детской республиканской клинической больницы Ингушетии удалось спасти ей руку (подробности)