2019-07-07T15:26:02+03:00
Происшествия

В деле истязательницы девочки в Ингушетии вскрылись новые подробности

Супруг тёти-мучительньницы работает в полиции
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: ri_deti__06__Фото: ri_deti__06__
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Новые подробности истории о зверских избиениях 7-летней девочки в Ингушетии. Стало известно, что муж 35-летней подозреваемой (женщину поместили под стражу на 2 месяца) работает в полиции. Он в этом деле в подозреваемые не попал. Следователям мужчина рассказал, что ребенка защищал и часто ссорился с женой из-за грубого отношения к девочке, которое она себе позволяла.

Тем временем последние вести от московских врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля неутешительные: отмирание тканей продолжается, кровоток кисти правой руки не восстанавливается. И состояние девочки по-прежнему оценивается как тяжелое. Недавно детский обмудсмен РФ Анна Кузнецова заявила о том, что врачам скорее всего придется принимать сложные решения. Позитивных прогнозов больше нет.

Девочка уже перенесла операцию, которую провели ингушские врачи. Левая рука спасена, но теперь медики в Москве борются за сохранение правой руки. Операцию пока решено не проводить до прояснения картины, но вероятность ампутации все еще высокая.

Напомним, 7-летнюю девочку в больницу привела родная тетя, которая воспитывала ребенка после развода родителей. Врачей привело в ужас состояние маленькой пациентки, тело которой покрывали раны, ожоги, а рука была поражена гангреной. С тех пор ведется выяснение всех обстоятельств систематических истязаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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