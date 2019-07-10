Появилось видео допроса садистки из Ингушетии, замучившей 7-летнюю девочку

Опубликована часть допроса тети избитой 7-летней девочки из Ингушетии. На записи Мака Ганиева всячески отрицает свою вину, повторяя свои прежние версии объяснения случившегося с ребенком: травмы и ушибы у девочки якобы от падения в овраг, со шрамами на голове она уже попала в семью.

Видео допроса садистки из Ингушетии, мучившей 7-летнюю девочку.

Когда следователь спрашивает, как объяснить ожоги на ягодицах, женщина говорит, что девочка села в свежеприготовленный борщ, который она поставила на пол, пока мыла плиту.

Напомним, громкое дело началось, когда в больницу Ингушетии тетя привела 7-летнюю племянницу в жутком состоянии, давая невнятные объяснения произошедшего. Все тело несчастной покрывали раны, ожоги, старые переломы, началась гангрена рук. Левую конечность удалось спасти, проведя своевременную операцию в Ингушетии. За состояние правой борются лучшие московские медики, но прогнозы на ампутацию слишком очевидны.

35-летнюю женщину арестовали на 2 месяца по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего.

Тетя взялась за воспитание дочки брата, после того как он развелся со своей женой. В Ингушетии детей при разводе принято оставлять с отцом. Но мужчине дочка была не нужна, и он скоро исчез, уехав из страны. По документам процесс опеки тети над племянницей оформлен не был. В семье росли еще двое мальчиков, которых арестованная растила с мужем-полицейским.

По последним данным, он и сам страдал от рук жены, попадая в больницу с травмами головы. А знакомство супругов состоялось в изоляторе, во время отбытия женщиной наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас продолжается следствие, определяется степень вины участкового врача и органов опеки, допрошены соседи. Родные дети Маки Ганиевой находятся в реабилитационном центре и останутся там до окончания следствия.

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