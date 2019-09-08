Обогнал Бузову: Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов по количеству подписчиков опередил певицу и ведущую Ольгу Бузову и стал самым популярным россиянином в Instagram. Такого резкого скачка спортсмен добился благодаря победе над Порье. До поединка у чемпиона UFC было меньше 16 миллионов подписчиков, а теперь их - 16,3 миллионов.

Интернет-противостояние между Нурмагомедовым и Бузовой продолжается уже давно. Одно время Хабиб настолько активно набирал подписчиков, что вот-вот должен был опередить девушку. Но Бузова смогла привлечь к себе внимание и завоевать еще больше аудиторию.

Несмотря на это, подписчики Нурмагомедова гораздо активней, чем фанаты Бузовой. Так, еще до боя посты бойца набирали по 300-500 тысяч лайков, пока у Бузовой редко количество превышает отметку в 300 тысяч. Редкие ролики Нурмагомедова просматривают больше двух миллионов раз, а частые видео Бузовой всегда переваливают отметку в миллион, но почти никогда не набирают больше двух миллионов просмотров.

Напомним, в субботу дагестанский боец смог одолеть американца Дастина Порье. За боем следили отец Нурмагомедова и Рамзан Кадыров, которые прилетели в Абу-Даби, чтобы поболеть за россиянина.

После поединка Нурмагомедов пообещал продать майку Порье, чтобы вложить вырученные деньги в фонд американца, который занимается рытьем колодцем в Уганде. В частности, для продажи футболки дагестанец планирует использовать свой Instagram.

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