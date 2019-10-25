Еще один родственник Арашуковых арестован на два месяца

Серия задержаний по делу Арашуковых продолжается. Сегодня судом Ставрополя избрана мера пресечения для брата супруги экс-сенатора Рауфа Арашукова. Бывший замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмед Коцба обвиняется в причастности к многомиллиардному похищению газа. Все те же две «арашуковских» статьи – об участии в преступном сообществе и присвоении или растрате.

Хотя защита просила заменить содержание под стражей на домашний арест, суд остался непреклонен. Меру пресечения адвокаты планируют изменить.

Напомним, за последние дни по громкому делу клана Арашуковых был задержан также троюродный племянник Рауля Арашукова Беслан Арашуков, который руководил отделом закупок в компании Газпром межрегионгаз Ставрополь".

Еще одно задержание коснулось ставропольского предпринимателя Владимира Козлова. Срок ареста у него аналогичен его соратникам.

Сам «газовый король» бывший сенатор КЧР Рауф Арашуков был задержан в январе прямо на заседании Совета Федерации. Помимо участия в преступном сообществе своего отца, Рауфа обвиняют в причастности к двум убийствам.

Его отец «пал» жертвой закона в тот же день. Следствие полагает, что он организовал хищение газа больше чем на 30 млрд рублей. Сам клан вину отрицает.

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