2019-12-18T14:25:34+03:00
Происшествия

Еще четверых фигурантов "дела Арашуковых" задержали на Ставрополье

Подозреваемых уже доставили в Москву
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рауль и Рауф АрашуковыРауль и Рауф АрашуковыФото: СОЦСЕТИ
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К "делу Арашуковых" о хищении природного газа, который поставляли на Северный Кавказ", прибавились еще четыре фигуранта. Их задержали на Ставрополье и уже доставили в Москву, сообщают в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным следствия, задержаны четверо метрологов филиалов "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Мужчины самовольно меняли данные в узлах учета приборов промышленных предприятий. Таким образом они скрывали факт хищения газа преступным сообществом Арашуковых. Позже украденные ресурсы метрологи продавали.

Среди задержанных инженер-метролог филиала компании в Минераловодском районе Юрий Акулич, который был подчиненным обвиняемого Гузера Хащукаева, и его коллега Игорь Дубинин, руководимый обвиняемым Аланом Кятовым. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов взяли двух представителей ставропольского филиала компании Ренат Загиров и Сергей Шосткин, которыми руководили Игорь Травинов и Руслан Агоев.

- Подозреваемые доставлены в Москву. Акуличу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Дубинина, Загирова, Шосткина перед судом возбуждены аналогичные ходатайства об их аресте, - сказано в сообщении СКР.

Помимо этого, следователи выяснили, кому поставляли метрологи газ в обход приборов учета. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, дело против Арашуковых возбудили в январе этого года. Бывшего сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в участии преступного сообщества (третья часть 210 статьи), двух убийствах по предварительному сговору из корыстных побуждений (третья часть 33 статьи, пункты "ж" и "з" второй части 105 статьи), а также давление на свидетелей (четвертая часть 309 статьи). По версии следствия, экс-чиновник может быть причастен к убийству советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, а также к избиению свидетеля убийства последнего.

Помимо этого, Арашуков-младший входил в ОПС, организованное его отцом Раулем. Это и особо крупное мошенничество (четвертая часть 159 статьи) вменяют Арашукову-старшему. Как уверяет следствие, обвиняемый создал преступное сообщество, чтобы проводить махинации с газом ПАО "Газпром". За несколько лет он заработал на этом больше 30 миллиардов рублей. Сын и отец Арашуковы вины не признают. Бывший сенатор называет уголовное дело "политическим заказом".

Сейчас фигурантов "дела Арашуковых" - 11 человек, трое находятся в розыске. В рамках расследования отправлен под домашний арест ставропольский предприниматель Владимир Козлов. Мера пресечения закончится 22 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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