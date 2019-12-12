«Она почти забыла о страшных пытках»: истерзанную девочку из Ингушетии выписывают

Запытанная до полусмерти ингушская девочка Аиша Ажигова наконец здорова. Специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля приняли решение о выписке семилетнего ребёнка после удаления руки. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

— Двадцать пятого декабря курс лечения Аиши Ажиговой завершиться. Девочку выписывают из больницы, — сообщили в пресс-службе.

Расследование по уголовному делу продолжается. Тётка Макка Ганиева продолжает находиться под стражей, пока следователи разбираются в подробностях издевательств. Сама женщина подтвердила лишь избиения несчастного ребёнка ремнём и газовым шлангом. При этом на теле у девочки нашли чудовищные ожоги и порезы, а одна из рук была сломана.

Тело девочки выглядело так, будто на протяжении многих месяцев её пытали

Напомним, что Ганиева лично привела страдалицу в больницу 4 июля. Врачи были в шоке, увидев состояние ребёнка. Женщине почти удалось успокоить специалистов, заверив, что ожоги девочка получила, «сев в суп», а травмы, упав в выгребную яму.

Когда ужасающие кадры осмотра разлетелись по соцсетям, в дело включились местный и российский омбудсмены. После операции на одной из рук, несчастную перевезли в клинику Рошаля. Но отмирание тканей правой руки привело к неизбежному — в начале августа кисть и часть предплечья пришлось ампутировать.

С тех пор девочке сделали ещё несколько косметических операций. Вскоре Аише установят протез и ребёнок вновь сможет чувствовать себя полноценным. По словам матери , ребёнок почти забыл обо всех печалях и боли. После того, как право опеки над девочкой доверили Лидии Ажиговой, девочка чувствует себя совершенно счастливой. А добрые люди помогают, чем могут: недавно для семьи (у Аиши два брата) сняли квартиру в Магасе. Здесь ставшая жертвой потрясающей жестокости девочка наконец сможет обрести тепло и дом.

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Истерзанная ингушская девочка Аиша вместе с семьей переедет в «сказочный» и просторный дом в Магасе

Кадры благоустроенного жилища появились в паблике, посвященном малышке. В квартире – две просторные комнаты, меблированная кухня, ванная комната с теплым полом и новая техника. Также во дворе дома построена современная детская площадка, где Аиша сможет играть, общаться с другими детьми (подробности, видео).

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