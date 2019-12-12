2019-12-23T18:26:35+03:00
Происшествия

«Она почти забыла о страшных пытках»: истерзанную девочку из Ингушетии выписывают

Аиша покинет НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 25 декабря
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Аиша с мамой. Фото: личная страничка Анны Кузнецовой в соцсетяхАиша с мамой. Фото: личная страничка Анны Кузнецовой в соцсетях
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Запытанная до полусмерти ингушская девочка Аиша Ажигова наконец здорова. Специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля приняли решение о выписке семилетнего ребёнка после удаления руки. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

— Двадцать пятого декабря курс лечения Аиши Ажиговой завершиться. Девочку выписывают из больницы, — сообщили в пресс-службе.

Расследование по уголовному делу продолжается. Тётка Макка Ганиева продолжает находиться под стражей, пока следователи разбираются в подробностях издевательств. Сама женщина подтвердила лишь избиения несчастного ребёнка ремнём и газовым шлангом. При этом на теле у девочки нашли чудовищные ожоги и порезы, а одна из рук была сломана.

Тело девочки выглядело так, будто на протяжении многих месяцев её пытали

Тело девочки выглядело так, будто на протяжении многих месяцев её пытали

Напомним, что Ганиева лично привела страдалицу в больницу 4 июля. Врачи были в шоке, увидев состояние ребёнка. Женщине почти удалось успокоить специалистов, заверив, что ожоги девочка получила, «сев в суп», а травмы, упав в выгребную яму.

Когда ужасающие кадры осмотра разлетелись по соцсетям, в дело включились местный и российский омбудсмены. После операции на одной из рук, несчастную перевезли в клинику Рошаля. Но отмирание тканей правой руки привело к неизбежному — в начале августа кисть и часть предплечья пришлось ампутировать.

С тех пор девочке сделали ещё несколько косметических операций. Вскоре Аише установят протез и ребёнок вновь сможет чувствовать себя полноценным. По словам матери , ребёнок почти забыл обо всех печалях и боли. После того, как право опеки над девочкой доверили Лидии Ажиговой, девочка чувствует себя совершенно счастливой. А добрые люди помогают, чем могут: недавно для семьи (у Аиши два брата) сняли квартиру в Магасе. Здесь ставшая жертвой потрясающей жестокости девочка наконец сможет обрести тепло и дом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Истерзанная ингушская девочка Аиша вместе с семьей переедет в «сказочный» и просторный дом в Магасе

Кадры благоустроенного жилища появились в паблике, посвященном малышке. В квартире – две просторные комнаты, меблированная кухня, ванная комната с теплым полом и новая техника. Также во дворе дома построена современная детская площадка, где Аиша сможет играть, общаться с другими детьми (подробности, видео).

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В беседе с журналистами "КП - Северный Кавказ" Лидия Ажигова рассказала, какими воспитала своих детей. Каким-то образом она научила их смеяться, даже несмотря на страшную боль (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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