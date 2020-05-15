Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 15 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 1,2 тысячи

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 15 мая 2020: число больных растет. По сведениям оперативного штаба на утро, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае зарегистрировали 1248 случаев заражения: за день врачи выявили еще 72 пациента. В тяжелом состоянии находятся 21 человек, 74 - в средней степени тяжести. Среди инфицированных - 103 ребенка.

23 жителя Ставрополья скончались, сообщает федеральный оперативный штаб. Согласно словам губернатора, жители умирают чаще всего из-за того, что на ранних этапах занимаются самолечением. На днях в Невинномысске одна из пациенток, которая шла на поправку и готовилась к выписке, покончила с собой. Предварительная причина - семейные обстоятельства. Следователи проводят проверку.

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Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 408 пациентов.

Коронавирус зафиксировали во всех территориях Ставрополья. Ранее благоприятная эпидобстановка была в Труновском районе и Ессентуках, но доктора нашли там первых зараженных. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Сейчас в крае открыты многие предприятия, часть организаций сервиса, возобновлены межмуниципальные перевозки. Как следствие, на улицах стало больше людей, а значит и выросло потенциальное число контактных ситуаций. С учетом этого очень важно не пренебрегать мерами предосторожности. В общественных местах, на улице носить маску, соблюдать социальное дистанцирование, быть внимательными к соблюдению санитарно-гигиенических требований и по возможности оставаться дома, - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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