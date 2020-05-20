Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 20 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 1600

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 20 мая 2020: количество инфицированных растет. Согласно сводке оперативного штаба, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым утром, в крае зафиксировали 1600 случаев заболевания: за день врачи диагностировали COVID-19 еще у 70 пациентов. В тяжелом состоянии на данный момент 37 человек, 112 - в средней степени тяжести. Среди больных - 151 ребенок.

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31 житель Ставрополья скончались, передает федеральный оперативный штаб. По сведениям регионального управления Роспотребнадзора на 19 мая, больше всего смертей в Ставрополе, Кочубеевском районе и Пятигорске - шесть и по четыре соответственно.

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 562 пациента.

Коронавирус зафиксировали во всех территориях Ставрополья. Ранее благоприятная эпидобстановка была в Труновском районе и Ессентуках, но врачи выявили там первых заболевших. С перечнем территорий края, где нашли COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Коронавирус — опасен. Об этом следует помнить. В крае фиксируются всё новые случаи выявления болезни, её тяжёлых осложнений. И сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей Ставрополья, от нашей выдержки, ответственности и строгого следования рекомендациям медиков зависит, чтобы мы как можно быстрее преодолели угрозу эпидемии. Чтобы мы сохранили главное — жизни людей, - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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