2020-05-20T18:53:51+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 мая 2020: заболевших COVID-19 все больше

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 мая 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 21 мая 2020: число зараженных выросло. По данным оперативного штаба на утро, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в регионе зарегистрировали 1659 случаев инфицирования: за сутки медики диагностировали COVID-19 еще у 59 человек. В тяжелом состоянии сейчас 24 пациентов, 118 - в средней степени тяжести. Среди больных 152 ребенка.

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32 жителя Ставрополья умерли, передает федеральный оперативный штаб. Согласно сведениям регионального управления Роспотребнадзора на 20 мая, больше всего смертей в Ставрополе, Кочубеевском районе и Пятигорске - шесть и по четыре соответственно.

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От COVID-19 вылечили 598 пациентов.

Коронавирус зафиксировали во всех территориях Ставрополья. Ессентуки и Труновский район стали последними, где нашли коронавирус. С перечнем территорий края, где обнаружили COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

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Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Коронавирус однажды будет побежден. Но чтобы приблизить это время, надо остановить распространение болезни сейчас. Соблюдайте меры предосторожности, используйте маски и другие средства защиты от вируса, - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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