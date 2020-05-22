2020-05-21T18:11:01+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 22 мая 2020: заболевших COVID-19 больше 1700

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом в Ставрополе на 22 мая 2020 года
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 22 мая 2020: количество заболевших увеличилось. Согласно сведениям оперативного штаба на утро, опубликованным губернатором Владимиром Владимировым, в крае выявили 1728 случаев заражения: за день врачи диагностировали COVID-19 еще у 69 человек. В тяжелом состоянии на данный момент 26 пациентов; 122 - в средней степени тяжести. Среди инфицированных есть дети, их - 158.

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34 жителя Ставрополья скончались, передает федеральный оперативный штаб. По информации, обнародованной региональным управлением Роспотребнадзора на 20 мая, больше всего смертей в Ставрополе (восемь скончавшихся), Пятигорске, Кочубеевском районе (оба - по пять), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 вылечили 628 пациентов.

Коронавирус зафиксировали во всех территориях Ставрополья. Ессентуки и Труновский район стали последними, где нашли коронавирус. С перечнем территорий края, где обнаружили COVID-19, можно ознакомиться по ссылке.

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Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по коронавирусу.

- Опасность распространения инфекции сохраняется. И ситуация складывается непросто. Мы должны быть внимательны и осторожны. Болезнь не терпит безответственного отношения. Пожалуйста, соблюдайте все меры профилактики. Не подвергайте риску здоровье и жизнь, - обратился к жителям Владимиров.

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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