2020-07-08T14:26:21+03:00
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Живая «Барби», Моника Белуччи и Анджелина Джоли: топ-5 шокирующих красавиц Северного Кавказа

«Комсомолка» составила топ-5 самых блистательных и необычных красавиц Северного Кавказа
Андрей ФАДЕЕВ
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Дагестанская «Барби» Мариан Пашаева (слева) и «осетинская Анджелина Джони» Алина ЦараховаДагестанская «Барби» Мариан Пашаева (слева) и «осетинская Анджелина Джони» Алина ЦараховаФото: из личного архива
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Кавказ всегда славился не только гордыми и сильными мужчинами, но и их прекрасными, мягкосердечными и невероятно яркими женами. Их утонченная, восточная красота завораживала русских поэтов, находя отражение в прекрасных стихах. Пушкин, Лермонтов, Есенин восхищались черкешенками, чеченками, лезгинками и другими прекраснейшими представительницами народов Северного Кавказа.

«Комсомольская правда» представляет вам самых удивительных и жгучих горянок. Начнем мы с прекрасной Мариан Пашаевой. За удивительную, почти кукольную красоту, ее называют дагестанской «Барби».

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Дагестанская "Барби" Мариан Пашаева
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Девушка родилась 27 марта 1997 года в Махачкале. Непокорные темные волосы, нежнейший цветок улыбки и потрясающая красота были заметны с самого детства. Осознавая, каким даром её наградила природа, Мариан после окончания школы покинула родную республику, переехав сначала в Северную Осетию, а потом в Москву.

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Дагестанская "Барби" Мариан Пашаева
33082 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Красавица перекрасилась и, как предполагают подписчики, сделала несколько пластических операций. Её потрясающую красоту не могли не заметить: дагестанская «Барби» стала лакомым кусочком для модельных агентств. А чуть позже снялась в нескольких клипах Егора Крида.

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Дагестанская "Барби" Мариан Пашаева
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К несчастью, как и многие её соотечественницы, девушка стала не только объектом поклонения, но и целью для высмеивания и даже угроз. На её странице в Instagram нередко появляются комментарии, обличающие её в «распущенности», ведь модель нередко позирует в достаточно откровенных нарядах, показывая всю соблазнительность своей красоты. Что оказывается неприемлемым для мусульман Дагестана.

Чеченку Зару Юсупову называют молодой Моникой Белуччи

Чеченку Зару Юсупову называют молодой Моникой Белуччи

На втором месте нашего рейтинга оказалась этническая чеченка из Казахстана. Её имя — Зара Юсупова, хотя в сети её называют молодой Моникой Белуччи. Девушка и правда невероятно похожа на звезду. Она обладает благородной и мягкой, но невероятно притягательной красотой, которая позволила знаменитой итальянке стать секс-символом 90-х и 00-х годов.

Чеченку Зару Юсупову называют молодой Моникой Белуччи

Чеченку Зару Юсупову называют молодой Моникой Белуччи

Красавице уже 34 года, и, несмотря на потрясающее сходство, она предпочла модельному бизнесу карьеру медика. Девушка закончила медицинский университет, став акушером-гинекологом.

Моника (слева) и Зара (справа)

Моника (слева) и Зара (справа)

Сейчас Зара живет в Индии, где, по собственным словам, нашла для себя новый дом. Девушка глубоко прониклась культурой востока, занимается йогой, изучает индуизм и с легкостью смогла освоить хинди. К разочарованию поклонников, чеченская Моника Белуччи помолвлена. Личность избранника девушка предпочитает не афишировать, выбрав тихое семейное счастье.

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"Осетинская Джоли" Алина Царахова
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Третьей становится осетинская красавица Алина Царахова. Девушку называют не иначе, как двойником Анджелины Джоли, и не напрасно. Проницательные, выразительные глаза, высокий лоб, точеные скулы, чувственные губы и идеальный нос — она невероятно похожа на легендарную американку.

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"Осетинская Джоли" Алина Царахова
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Интересно, что сама Алина совершенно не считает себя похожей на Джоли. Одно время она даже пыталась бороться с фанатами. Пыталась убедить их, что сходство — поверхностное, да и ей чужая слава не нужна. Но позже девушка покорилась судьбе, понимая, что от сходства и тысяч комплиментов, которыми заваливают ее на страничке в соцсетях, никуда не деться.

ts8alits8ali
"Осетинская Джоли" Алина Царахова с сыном
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Как и Зара, Алина не пытается пользоваться своей внешностью, уйдя в модельный бизнес. 30-летняя красавица работает и растит маленького сынишку. Отметим, что о семейном положении осетинской Анджелины Джоли говорить с уверенностью невозможно. Раньше девушка постоянно выкладывала фотографии с любимым супругом, однако теперь все снимки пропали.

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Сати Казанова
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Четвертой в списке, но далеко не последней по красоте, стала уроженка Кабардино-Балкарии, певица и модель Сати Казанова. Девушка обладает уникальной благородной красотой и удивительно чистым голосом. Способности и внешность певицы вся страна оценила ещё в начале 2000-х годов, когда девушка стала одной из победительниц «Фабрики звезд», попав в состав группы «Фабрика».

satikazanovasatikazanova
Сати Казанова
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Но красавица всю жизнь мечтала о сольной карьере. В отличие от многих, девушка в итоге решила бросить шоу-бизнес. Дива без страха говорит, что во время своей карьеры пробовала наркотики и жила совершенно чуждой ей жизнью.

satikazanovasatikazanova
Сати Казанова
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Звезда нашла себя в восточной культуре. Казанова нашла духовного учителя, занимается медитациями, а ее сольный проект посвящен пению мантр. Несмотря на возраст, Сати остается одной из красивейших женщин Северного Кавказа. Восточная тонкость её внешности очаровывают тысячи фанатов, пишущих восхищенные комментарии в соцсетях. Но сердце красавицы уже занято — Сати замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

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Сати Казанова
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И замыкает топ-5 красивейших девушек Кавказа чеченская блогерша Айза Вагапова (Анохина), наиболее известная общественности, как экс-супруга рэпера Гуфа.

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Айза Анохина
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Девушка с рождения отличалась ярчайшей красотой с утонченными нотками кавказского колорита. Однако после переезда в Москву, красавица, не скрывая своего увлечения, занялась искусственным изменением внешности. Айза сделала множество пластических операций. И, по мнению фанатов, часть из них была лишней.

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Айза Анохина
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Многие считают, что красота Анохиной стала слишком искусственной. Несмотря на это, она абсолютно заслуженно попадает в наш рейтинг самых необычных и удивительных кавказских красавиц.

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Айза Анохина
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ИСТОЧНИК KP.RU

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