2020-07-24T14:31:16+03:00
Политика

«Участвует в спецоперациях»: Кремль объяснил назначение Кадырова генералом нацгвардии

Новость прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Андрей ФАДЕЕВ
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Дмитрий Песков прокомментировал назначение Рамзана Кадырова. Фото: Владимир Веленгурин / личная страница Рамзана КадыроваДмитрий Песков прокомментировал назначение Рамзана Кадырова. Фото: Владимир Веленгурин / личная страница Рамзана Кадырова
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В Кремле прокомментировали назначение Рамзана Кадырова генерал-майором войск национальной гвардии. По словам Дмитрия Пескова, глава Чечни лично координирует действия силовиков во время контртеррористических операций. Поэтому Владимир Путин принял решение присвоить политику высокое воинское звание.

Рамзан Кадыров — пехотинец президента, звание, пулеметы

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— Он координирует действия силовых ведомств, в том числе и формирований нацгвардии, при возникновении соответствующих ситуаций, — заявил Дмитрий Песков. — В первую очередь это касается борьбы с терроризмом. В операциях принимают участие, в том числе, и подразделения национальной гвардии. В этой связи и произошло такое назначение.

Дмитрий Песков отметил, что в данной ситуации назначение было сделано уже постфактум, чтобы формализовать ситуацию. И подчеркнул, что федеральный центр высоко оценивает действия Рамзана Кадырова в борьбе с членами бандформирований.

— Вы сами знаете, что Кадыров неоднократно лично руководил контртеррористическими операциями, таким образом принимая в них непосредственное участие и всегда демонстрировал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована, — резюмировал Дмитрий Песков.

Вчера Рамзан Кадыров сообщил подписчикам в соцсетях о присвоении звания генерал-майора Росгвардии. Вместе с благодарностью президенту, чеченский лидер объяснил резонансную фотографию с двумя пулеметами, опубликованную в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео.

Рамзан Кадыров стреляет из пулеметов.Видео: Instagram-аккаунт одного из чеченских чиновников

К слову, вчера на совещании Кадыров объявил, что ему известно о противозаконной деятельности главы Госдепа против Дональда Трампа. В частности политик утверждает, что дипломат причастен к смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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