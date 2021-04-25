10 лет назад Роберто Карлос забил первый гол в России. Показываем, как это было

Роберто Карлос сыграл за «Анжи» 28 матчей. Фото: www.fc-anji.ru

Так хорошо, как в 2011 году, махачкалинскому «Анжи» не было никогда и вряд ли уже будет - команду купил дагестанский бизнесмен Сулейманов Керимов, входящий в топ-10 богатейших людей России. Он не скупился на зарплаты и на покупку новичков - ежегодно на это уходило 30-50 млн долларов, вкладывался в инфраструкту. Прежде, чем окончательно отказаться финансировать «Анжи», Керимов успел вложить в клуб около 19 млрд рублей.

Первым звездным приобретением «Анжи» (и самым высокооплачиваемым игроком РФПЛ) стал легендарный бразилец Роберто Карлос. Он - чемпион мира 2002 года, серебряный призер ЧМ-1998 и один из 19 футболистов, на счету которых более 100 матчей в Лиге чемпионов. А еще ему долгое время принадлежал рекорд по силе удара и скорости полета мяча - 198 км/ч. Скоростные данные у Карлоса тоже были блестящими - стометровку он пробегал менее, чем за 11 секунд.

На момент трансфера в «Анжи» бразильцу было 37 лет, но он находился в неплохой форме и заявлял, что планирует играть до 42-х. Правда, уже в следующем сезоне он перешел на должность директора команды и объявил об окончании карьеры (в 2015 году он совсем ненадолго возобновил ее в индийском клубе «Дели Дайнамос»). Но сейчас речь не об этом. А о первом голе, который Роберто Карлос забил в России ровно 10 лет назад - 25 апреля 2011 года. «КП-Северный Кавказ» вспоминает, как это было.

Дебют «бразильской пушки» в «Анжи» состоялся 1 марта 2011 года в матче 1/8 Кубка России против питерского «Зенита», который махачкалинцы проиграли со счетом 2:3. Карлос вышел в стартовом составе и провел на поле оба тайма. Кстати, практически во всех последующих 25 матчах в рамках РФПЛ (с 26 по 30 тур он оставался в запасе) бразилец, ставший капитаном команды, играл без замен - если его и отправляли на скамейку, то за 5-10 минут до финального свистка.

Всего за «Анжи» Робертос Карлос провел 28 игр (25 в РФПЛ плюс три кубковых матча) и забил 4 гола. Первый из них - в выездном матче против московского «Динамо» (2:2).

В том поединке счет оставался нулевым до 58 минуты, пока полузащитник бело-голубых Игорь Семшов рукой не прервал полет мяча в своей штрафной. Судья Игорь Егоров показал на точку. Семшов стал возмущаться и покинул поле - за разговоры он получил вторую желтую карточку.

Бить пенальти вызвался Роберто Карлос. С его мощнейшим ударом вратарь Антон Шунин ничего сделать не смог.

СПРАВКА «КП»

ФК «Анжи» основан в 1991 году. В 1996-1999, 2003-2009, 2014-2015 год команда играла в Первом дивизионе; в 2000-2002, 2010-2014, 2015-2019 - в Премьер-Лиге. После завершения сезона «Анжи» лишился лицензии из-за долгов, превышающих 100 миллионов рублей. С тех пор команда выступает в первенстве ПФЛ (бывший Второй дивизион). Кстати, ни Роберто Карлос, ни стоивший Керимову 4 млрд рублей Самюэль Это'О финансово помогать своей бывшей команде не стали.