Скандальной блогерше в хиджабе, пойманной с наркотиками в Грозном, смягчили приговор

Малика Джикаева

Кассационный суд в Пятигорске рассмотрел жалобу адвоката скандальной блогерши Малики Джикаевой, осужденной за наркотики. Девушке смягчили приговор, она сможет выйти на свободу уже в марте 2022 года, рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

В ночь на 9 апреля 2020 года Джикаеву задержали за нарушение общественного порядка. Из протокола следует, что девушка, гуляя по улице 8 Марта в Грозном, громко общалась с друзьями и материлась, на что пожаловались жильцы домов. Полицейские доставили блогершу в отдел, где проверили содержимое ее сумки - правоохранители нашли 30 граммов каннабиса. Против девушки завели уголовное дело по статье "Хранение наркотиков в крупном размере".

- Нас удивил тот факт, что на вызов выехали оперуполномоченный и участковый. Хотя для этого есть дежурный наряд, - говорил в беседе с "КП-Ставрополь" адвокат Лема Хайдаев. - Я на суде поднимал вопросы, почему они выезжали, откуда такой звонок получили. Когда ее привезли в участок, не стали проверять сумку. А вдруг у нее там атомная бомба? Но ее повели наверх. Во время перевода из одного кабинета в другой Милану попросили оставить сумку, сказав, что она не пригодится. А потом откуда-то в три ночи достали понятых, принесли сумку на осмотр и там нашли более 30 граммов каннабиса. Мы поднимали вопрос, зачем ей наркотики, ведь в ее крови ничего не обнаружили.

Но суд признал Малику Джикаеву виновной и приговорил к трем годам тюрьмы. От наказания не спасло даже обращение матери осужденной Анжелы Кудзиевой к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором она говорила, что ее дочь не выдержит в тюрьме.

- Если она останется в тюрьме, разве она выйдет нормальной? Мой ребенок болен, у нее болезнь Туретта. Неизлечимая болезнь. Я прошу вас вмешаться в это дело, потому что многие пишут, что оттуда она живой не выйдет. Я одного ребенка потеряла, не хочу потерять еще одного.

Речь идет о сестре осужденной Карине Джикаевой. На следующий день после оглашения приговора ее тело нашли в московской квартире. Точную причину смерти никто не говорит, но источник "Комсомолки" рассказывал, что из квартиры, где нашли тело, увозили парня с передозировкой.

На оспаривание приговора семья Джикаевой наняла платного юриста Инару Бедоеву. В разговоре с "КП-Ставрополь" она заявила, что ее доверитель не признает вину и просит об оправдании. Апелляционный суд оставил решение без изменений, а кассационный - уменьшил срок в тюрьме до двух лет. Это позволит ей выйти на свободу уже в марте 2022 года.

ПОЧЕМУ МАЛИКА СКАНДАЛЬНАЯ

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