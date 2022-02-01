Пластического хирурга хотят лишить работы из-за смерти пациентки на липосакции

Мадина Байрамукова известна в сети как "Доктор Ботокс"

В Ставропольском крае вернули в суд закрытое уголовное дело о смерти пациентки на липосакции. Источник "КП-Ставрополь" пояснил, почему решение о примирении сторон было отменено.

В марте 2021 года к известному пластическому хирургу Мадине Байрамуковой в пятигорскую клинику "Марусмед" на "тумесцентную липосакцию" пришла 54-летняя жительница Армавира. Пациентке должны были дозированно ввести жиросжигающий раствор в проблемные места и только. Во время операции женщине резко стало плохо, а затем она потеряла сознание. Байрамукова вызвала "Скорую" и начала реанимировать пациентку. Когда специалисты приехали, женщина уже умерла. Экспертиза показала, что она скончалась от анафилактического шока. Следователи выявили в работе хирурга ряд нарушений.

Во-первых, пациентка перед операцией не прошла обследование и не сдала анализы. Препарат, которые ей вводили, считается сильнодействующим, потому может вредить организму. Во-вторых, у клиники Байрамуковой не было лицензии на оказание услуг химической липосакции.

- У самой клиники, в которой Байрамукова работает гендиректором и единственным врачом, нет лицензии на проведение пластических операций в стационаре. Но у женщины разрешение есть. То есть, липосакцию она могла проводить в другой организации, у которой есть разрешительный документ, но не у себя, - рассказывал источник "КП-Ставрополь".

И в-третьих, доктор ошиблась в соотношении препаратов в растворе. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах рассказывал, что Мадина Байрамукова вдвое превысила дозу лидокаина. Что стало причиной смерти пациентки из Армавира.

Хирурга обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Но осенью 2021 года стало известно, что суд закрыл уголовное дело из-за примирения сторон. Собеседники издания пояснили, что сын погибшей отказался от претензий после компенсации в 2,5 млн рублей. В соцсетях Байрамукова объявила, что рада вернуться в медицину после такой ошибки. Но в январе 2022 года прокурору удалось вернуть дело в суд.

- Суд не был обязан после возмещении материальной и моральной компенсации прекращать слушания, но сделал это. В жалобе гособвинитель указывал, что не учтена общественная опасность преступления и что при закрытии дела не может быть примерена статья 47 УК РФ. По ней осужденного лишают права работать в сфере, в которой было совершено преступление. По всей видимости, из-за ошибки врача хотят лишить права работать в косметологической медицине, - пояснил источник "КП-Ставрополь".

Если суд признает Байрамукову виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.

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