Закрытое дело о смерти пациентки от рук пластического хирурга вернули в суд

Мадина Байрамукова

Прокуратура смогла вернуть в суд закрытое уголовное дело Мадины Байрамуковой - пластического хирурга из Пятигорска, у которой на липосакции умерла пациентка. Об этом сообщает информированный источник Telegram-канала "КП-Ставрополь".

В марте 2021 года 54-летняя пациента из Армавира пришла в пятигорскую клинику "Марусмед" к Байрамуковой на "тумесцентную липосакцию". Во время операции женщине стало плохо, а затем она потеряла сознание. Хирург, следуя инструкциям, вызвала неотложку и стала реанимировать пациентку. Специалисты приехали, когда потерпевшая уже умерла. Судмедэкспертиза показала, что женщина скончалась от анафилактического шока.

Погибшей должны были ввести раствор, расщепляющий жир в проблемных местах. У препарата много противопоказаний, потому перед применением надо пройти ряд узкопрофильных специалистов и сдать анализы. Потерпевшая этого не сделала.

- У "Марусмеда" есть проблемы с лицензией на оказание услуг. У самой клиники, в которой Байрамукова работает гендиректором и единственным врачом, нет лицензии на проведение пластических операций в стационаре. Но у самой женщины лицензия есть. То есть, липосакцию она могла проводить в другой организации, у которой есть разрешительный документ, но не у себя, - пояснял источник "КП-Ставрополь".

Анафилактический шок случился из-за ошибки в соотношении препаратов в растворе. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах ранее говорил, что Мадина Байрамукова вдвое превысила дозу лидокаина.

Через полгода уголовное дело "Доктора Ботокс" поступило в Пятигорский городской суд. Поначалу врачу инкриминировали статью "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека". Но затем обвинение изменили - в итоге женщине вменил причинение смерти по неосторожности.

Спустя три заседания рассмотрение дела прекратили в связи с примирением сторон. Источник "КП-Ставрополь" пояснил, что родственники погибшей отказались от претензий после компенсации в 2,5 млн рублей. В соцсетях Байрамукова радовалась возвращению в медицину, но собеседники издания сразу говорили, что гособвинитель намерен обжаловать решение. Так оно и случилось.

- Краевой суд одобрил жалобу прокурора и вернул дело на новое рассмотрение, - сообщил источник Telegram-канала "КП-Ставрополь" в суде.

Если Байрамукову признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы. Дополнительной мерой может стать запрет на осуществление определенной деятельности в течение нескольких лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После домашней операции попал в больницу: хирург, сделавший 5-летнему мальчику религиозное обрезание на Ставрополье, остался на свободе

Суд Ставрополья оштрафовал медика за хирургические услуги на дому [подробности]