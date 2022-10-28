«Я офицер и патриот!»: гаишник-миллионер из «транспортной мафии» на Ставрополье попросился на фронт

Фигурант уголовного дела Александр Аржанухин. Фото: СОЦСЕТИ

Второй по богатству среди арестованных по делу о коррупции в Госавтоинспекции Ставрополья вышел из комы и собирается отдать долг Родине в зоне проведения СВО. Речь про подчиненного бывшего главного инспектора региона Алексея Сафонова - того самого, на чью гражданскую жену оформлен нашумевший «версальский» особняк с золотыми унитазами. Прямо сейчас идет суд по имуществу экс-начальника контрольно-профилактического отдела УГИБДД Александра Аржанухина. Цитируем его признание:

- Я не хотел рассказывать родственникам, чтобы их не расстраивать. Учитывая, что сегодня происходит в нашей стране и те перспективы, которые грозят мне в связи с этим делом - я это четко понимаю и осознаю свою вину, отбывание наказания будет моим билетом в один конец. Поэтому мною было принято решение: я, как офицер, подполковник в отставке, боевой офицер с наградами, ветеран боевых действий и патриот России подал заявление об участии в специальной военной операции, - высказался Аржанухин на заседании суда, где присутствует корреспондент «КП-Ставрополь».

Аржанухин - один из фигурантов дела о «транспортной мафии» под начальством главы ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Его задержали 21 июля 2021 года - на следующий день после задержания Сафонова. И уже 22 числа он загремел в больницу, где впал в кому. До последнего времени известий о его состоянии здоровья не было. Но 28 октября 2022 года бывший начальник отдела Управления ГИБДД Ставрополья пришел на заседание сам и четко сообщил о своем намерении уйти добровольцем на передовую. Впрочем участвовать в СВО он сможет лишь после вступления приговора в силу. Пока же Аржанухин остается в статусе подозреваемого, ведь дело еще расследуется.

Напомним, что Генпрокуратура России хочет изъять у Аржанухина и его близких 23 объекта собственности на сумму свыше 36 млн рублей. Основная часть имущества оформлена на членов семьи (так она не «светилась» в декларации).

К примеру, гражданская супруга Анна владеет четырьмя квартирами в Ставрополе (106,8; 52,6; 49,5; 35,4 квадратных метров), тремя машино-местами и нежилым помещением. А мать экс-полицейского Клавдия - двумя нежилыми помещениями, двумя земельными участками по тысяче квадратных метров в ДНП «Радонеж», тремя участками в ДНП «Прелесть» с домом в 209 квадратных метров и небольшим жильем в ДНП «Спутник» в 93 квадратных метра.

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