«Кадыров купил недорого Тайвань»: глава Чечни в стихах высмеял фейки про себя в западных СМИ

Глава Чечни часто публикует стихи на острые темы. Фото: vk.com/ramzan

В последнее время западные СМИ и российские оппозиционеры написали много бредовых новостей про Рамзана Кадырова - чего стоят одни только рассказы о его отдыхе на Мальдивах, местоположение которых политик даже не знает. Обычно все выпады он комментировал в ироничной форме. Теперь же вдохновился так, что решил ответить в стихотворной.

Свое новое произведение глава Чечни назвал «Кадыров и евроСМИ». В нем он пофантазировал, какие еще «страшилки» могли бы написать про него журналисты (полный текст смотрите в конце статьи).

Чтоб не отстать от будней мира,

Смотрю в Ютуб. Куда ни глянь -

Мелькают новости: «Кадыров

Купил недорого Тайвань…»

Кадыров подкинул еще несколько интересных идей для новых публикаций. Например, можно рассказать, что введение Евросоюзом санкций против его праправнучек (у главы Чечни первая внучка-то родилась не так давно) поможет «избежать вселенских бед».

Еще чеченский лидер, оказывается, сотрудничает с американскими политиками («Кадыров слил по дружбе Трампу сорта бамутской черемши») и претендует на территориальную целостность Поднебесной:

С Китаем спорные границы

Ахматыч делит…» Ты прикинь!?

(Я тут хочу осведомиться -

Об этом знает Си Цзиньпин?)

Не мог Кадыров обойти внимание и свое любимое слово «дон» (почему он его произносит - читайте по ссылке). Он пошутил, что в нем содержится «ядерная бяка», а американцев предупредил, что на здании Конгресса появится надпись «Привет лохам от К.Р.А.!» (инициалы главы Чечни - Кадыров Рамзан Ахматович).

Помимо этого от чеченского лидера досталось президенту Украины Владимиру Зеленскому (о, сколько дивных пародий командой Кадырова было про него снято!), чеченскому сепаратисту Ахмеду Закаеву с его «армией польских геев», «обозревателю-чародею» Алексею Арестовичу и ряду иноагентов,

Но закончить стихотворение Рамзан Кадыров решил на позитивных моментах. Он подчеркнул, что всех, кто будет пытаться сражаться с Россией, ждет «жуткий ад», потому что «у русских есть взрывная «СИЛА» с простым названием «АХМАТ» и ответил на выпад писателя и журналиста Виктора Шендеровича*:

Вот Шендерович* очень метко

Меня отправил в соцсетях

К благим местам, в святую Мекку…

Туда хочу, Ин ша АЛЛАХ!

Про кого/что еще писал стихи Рамзан Кадыров

...про Зеленского со словами из трех букв

Кадыров резко раскритиковал президента Украины за неумение самостоятельно принимать решения и неверную политическую ориентацию страны:

Перепутал клоун роли,

Над собою хохоча.

Как последний алкоголик

Бредит часто сгоряча (продолжение).

...«раскатал» Семена Слепакова за оскорбительную песню в адрес российских военных

Комик из Пятигорска Семен Слепаков покинул Россию и продолжил поливать ее грязью. Кадыров молчать не стал:

Нет, ты не бойся, не нервничай, Сема.

Я на Кавказе, ты - где-нибудь «дома»,

Жги, хайпоед, на предательской ниве.

Думаешь, любят таких в Тель-Авиве? (продолжение).

...грозил украинским националистам своим большим и мощным «доном»

Нацбатовцы пошутили на тему слова, которое часто произносит глава Чечни (и вот почему). Ну и получили - сначала стих, а потом плен, где они резко изменили взгляды и сразу извинились:

Поедая шницель венский

И шлифуя старый слог,

Закудахтал по-чеченски

Неонацик - бандерлог (продолжение).

...в стихах объяснил, в чем подвох с Украиной

Политик посетовал, что страна оказалась не в тех руках и напомнил, как в составе 1-го Украинского фронта плечом к плечу шли представители разных национальностей и отдавали жизни за единую Родину:

Украина, Украина... В чем же прячется подвох?

Ты прекрасна и наивна на развалине эпох.

И теперь тобою рулят в масках ложного добра

Те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра (продолжение).

*Дмитрий Гордон, Марк Фейгин и Виктор Шендерович признаны Минюстом РФ иностранными агентами