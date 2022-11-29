Фирму, строившую больницы на Ставрополье, оштрафовали на 100 млн за взятки чиновникам

Алексей Когарлыцкий и Александр Золотарев

В Ставрополе на 100 млн рублей оштрафовали компанию, которая давала взятки экс-министру строительства Ставрополья Алексею Когарлыцкому и бывшему зампреду правительства края Александру Золотареву. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал чиновников виновными в получении взяток за беспрепятственную сдачу больниц в Ставропольском крае. Чтобы без проблем закончить работу над Краевой детской клинической больницой, Краевым клиническим кардиологическим диспансером и Ставропольским краевым клиническим онкологическим диспансером, подрядчик заплатил более 64 млн рублей.

Как установило следствие, Когарлыцкий был в коррупционной схеме посредником. После того, как ему передавали взятку, он встречался с Золотаревым и вручал деньги в "большом черном пакете".

- Представитель встречался с министром у автомойки, и они ехали на улицу, на которой жил Золотарев. Не доезжая, они останавливались, к ним выезжал Золотарев. И затем Когарлыцкий шел в машину начальника, чтобы оставить черный пакет "BMW" с деньгами, - рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

СУ СКР по Ставрополью сообщало, что по уголовному делу проведено более 50 обысков и опрошено свыше 100 свидетелей. У чиновников арестовали имущество на 50 млн рублей. Александру Золотареву, не признавшему вину, дали девять лет в колонии строгого режима и запретили шесть лет занимать любые должности на госслужбе, к тому же его оштрафовали на 150 миллионов рублей. А Алексея Когарлыцкого приговорили к шести годам в тюрьме и штрафу в 50 млн рублей.

Кроме того, прокуратура обратилась в суд, чтобы привлечь к ответственности фирму, выдававшую незаконные вознаграждения. В начале ноября стало известно о штрафе в 10 млн рублей, а теперь речь идет о 100 млн рублей.

- По результатам дела рассмотрения компания привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 млн рублей, - передает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что бывшему министру строительства Ставрополья дали взятку Porsche и снегоболотоходом

Экс-министр Когарлыцкий признал вину в преступлениях на Ставрополье [подробности]