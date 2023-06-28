В соцсетях появилось 11-минутное видео, которое проливает свет на громкую историю почти четырехлетней давности - убийство главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда, анестезиолога-реаниматолога.

Глава ингушского Центра противодействия экстремизму подполковник полиции Ибрагим Эльджаркиев. Фото: ГУ МВД по Москве

Где велась съемка - не известно, зато точно известно, кто в кадре - скрывающийся, предположительно, в Турции главный подозреваемый по этому делу 49-летний Курейш Картоев. Он не только признается в содеянном, но и раскрывает главный мотив преступления.

Кто убил Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых

Жизнь братьев Эльджаркиевых оборвалась 2 ноября 2019 года в Москве. Киллер подкараулил их поздним вечером у дома 30-летнего Ахмеда, к которому 36-летний Ибрагим приехал в гости. Именно он первым вышел из автомобиля и был расстрел в упор. Брат выскочил следом - его постигла та же участь.

Ахмед Эльджаркиев работал анестезиологом-реаниматологом в Первой Градской больнице Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Это было уже второе покушение на главу республиканского ЦПЭ. В январе его автомобиль расстреляли на трассе, когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. Погиб один из двух сопровождавших подполковника полицейский, сам Эльджаркиев не пострадал, но с тех пор стал ездить на бронированном автомобиле. Возможно именно поэтому расправиться с мужчиной решили в Москве - там он не уделял столько внимания своей безопасности.

При задержании злоумышленника рекомендуют соблюдать меры личной и коллективной безопасности

Вот только преступники не учли, что в столице на каждому шагу камеры наблюдения. Благодаря им и системе распознавания автономеров удалось установить владельца такси, на котором уехал убийца. Водитель сразу назвал его имя - Курейш Картоев. Его арестовали заочно, мужчина успел уехать из страны.

Причина убийства главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева

Ибрагим Эльджаркиев возглавил ингушский ЦПЭ в 2016 году после того, как его предшественника Тимура Хамхоева арестовали за пытки и фабрикацию дел (позже он получил семь лет колонии).

Экс-начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев. Фото: стоп-кадр видео

Новый глава центра «Э» сразу взялся за один из самых могущественных кланов Ингушетии - баталхаджинцев. Это - прямые потомки и последователи проповедника конца XVIII - начала XIX века Батал-Хаджи Белхороева, создавшие закрытый орден со строгой иерархией, беспрекословным подчинением и растущим влиянием.

Начались массовые проверки баталхаджинцев по подозрению в автоугонах, торговле оружием и другой криминальной деятельности. Более чем в 40 домах прошли обыски. Члены ордена настаивали, что ничего противозаконного не делают, и даже написали открытое письмо в администрацию президента РФ с объяснениями, что они не экстремисты и обстановку в республике не дестабилизируют.

После всех этих событий у главы клана Султана Белхороева случился инсульт, и вскоре он скончался. Бразды правления в свои руки взял Ибрагим (Иби) Белхароев, правнук Батал-Хаджи.

В конце 2018 году начались аресты людей, связанных с баталхаджинцами, в частности, был задержан олигарх Хасан Тумгоев, муж сестры Ибрагима Белхароева. Пару дней спустя Иби расстреляли. А еще через две недели произошло первое покушение на Ибрагима Эльджаркиева.

Кто такой Курейш Картоев

По версии следствия, нападение готовили участники «Боевого крыла группы последователей Батал-Хаджи Белхороева» (в начале 2023 года признано террористическим сообществом). В него же входил и исполнитель второго покушения Курейш Картоев. Кстати, фамилия эта в преступном мире на слуху - одни его братья были осуждены за подрыв «Невского экспресса» в 2009 году, других год спустя ликвидировали вместе с идеологом северокавказского вооруженного бандподполья Саидом Бурятским.

- Когда я на 100% убедился, что это Эльджаркиев убил двух человек [о ком идет речь, не уточняется] - он подлежит кровной мести. Жалею ли я о содеянном? Нет, не жалею, - неожиданно решился в июне 2023 года на откровения Картоев и заявил, что собирается мстить и родственникам погибшего полицейского, потому что они «видели, но не сказали остановиться».

- Я сделал это не из гордости или высокомерия, не за деньги и не ради террористического акта. Меня не просили Белхароевы или, тем более, те, кто сидит сейчас за решеткой. Я большинство из них не знаю, а те, кого видел, раньше работали таксистами или строителями, были простыми людьми, - добавил Картоев.

Хасан Полонкоев Фото: Личный архив героя публикации

Таких «простых людей» на скамье подсудимых по делу об убийстве братьев Эльджаркиевых - одиннадцать. Среди них и Хасан Полонкоев. Его следствие считает создателем упомянутого выше «боевого крыла» баталхаджинцев.

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