Суд арестовал подозреваемого в заказных убийствах сенатора Арашукова

30 Янв. 21:52 2019-01-30T22:25:06+03:00

Рауф Арашуков попал под подозрение в заказных убийствах и участии в преступной банде, похитившей газ на 30 миллиардов Фото: Архив "КП"

Защита предлагала залог в 10 миллионов рублей, но суд был непреклонен

Изменить размер текста: A A

Басманный суд Москвы арестовал задержанного утром 30 января сенатора Рауфа Арашукова. Ему вменяют два заказных убийства, участие в преступной группировке и избиение свидетеля.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе суда, суд согласился с доводами следствия и прокуратуры и назначил сенатору меру пресечения в виде 2 месяцев содержания в СИЗО. Арашуков-младший останется под стражей до 30 марта. При этом подчёркивается, что адвокат подозреваемого предлагал выпустить подзащитного под залог в 10 миллионов рублей. Но судья остался непреклонен — по мнению центрального аппарата СК России, депутат слишком влиятелен, чтобы оставаться на свободе.

Отмечается, что заседание проходило по просьбе защиты в закрытом от прессы и общественности режиме, ввиду того, что Рауфу Арашукову якобы угрожали и заставляли признать себе виновным некие неизвестные личности.

Напомним, что 34-летнего сенатора Арашукова арестовали в зале заседаний Совета Федерации. Осознав, что экстренную сессию верхней палаты Парламента собрали из-за него, Арашуков попытался сбежать. Его остановил оклик спикера Валентины Матвиенко, отсоветовавшей бежать от правосудия. В задержании сенатора принял участие председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и генпрокурор РФ Юрий Чайка.

Самым серьёзным из преступлений Рауфа Арашукова следствие считает заказные убийства лидера одного из молодёжных движений в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова в марте 2010 года и устранение кандидата на пост премьер-министра республики Фраля Шебзухова в мае того же года. Таким образом будущий сенатор пробивал себе путь к политическому Олимпу: сначала он попытался организовать штурм парламента молодёжью якобы в свою поддержку, но получив отказ устранил лидера активистов. После этого он хотел припугнуть Шебзухова и отсоветовать ему соперничать с ним на выборах, но нанятые бандиты переборщили и застрелили соперника Арашукова.

Кроме того, он был ключевой фигурой в преступной группировке, созданной его отцом, «газовым королём» Северного Кавказа Раулем Арашуковым. Члены банды обвиняются в хищениях природного газа на сумму превышающую 30 миллиардов рублей.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

За что задержали сенатора Арашукова: убийства, организация банды и хищение 30 миллиардов

Сделавший головокружительную карьеру сын «газового короля» задержан во время заседания Совета Федерации (подробности).

​Биография Рауля Арашукова

Чем известен задержанный «газовый король» Северного Кавказа (подробности).

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан в зале заседаний Совета Федерации

Сотрудники ФСБ проводят обыски в его рабочем кабинете (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео задержания «газового короля» Рауля Арашукова

Силовики пришли к отцу сенатора на работу в «Газпром» (видео, подробности).

Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей

Силовики пришли за бизнесменом на заседание «Газпрома» (подробности).

Задержанный сенатор Совета Федерации признался, что не понимает русский язык

Во время допроса задержанный Рауф Арашуков попросил переводчика (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU