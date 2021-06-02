Андрею Уткину 2 июня изберут меру пресечения по делу об организации убийств

Ленинский районный суд Ставрополя 2 июня изберет меру пресечения для бывшего председателя Краевой думы Андрея Уткина. Об этом "КП-Ставрополь" сообщил представитель суда.

Ранее мужчину дважды арестовывали. Мера пресечения заканчивается 4 июня. Сегодняшнее заседание пройдет в закрытом формате.

Андрей Уткин проходит подозреваемым по делу об организации убийств. По словам источника "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, мужчине вменяют пять эпизодов, совершенных в нулевых годах. Часть из этих убийств связаны с преступлениями банды Попова.

ОПГ Валерия Попова - одна из самых кровожадных банд России, образованная в 90-е, занимавшаяся рэкетом и убийствами. На счету группировки - жизни не менее 20 человек. Среди жертв ОПГ, например, советник губернатора Ставропольского края Прачев и его водитель, бизнесмены Евпримян, Нахоков, Дасанели и Саркисов. Самые активные участники банды получили пожизненные сроки.

Отметим, что дело об организации убийств - третье для Уткина. Ранее его осудили по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Мошенничество".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биография Андрея Уткина

Биография Андрея Уткина шокирует: бывший председатель Думы Ставропольского края, кандидат медицинских наук и многодетный отец стал подозреваемым в организации заказных убийств (подробности)