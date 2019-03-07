"Его песни растлевают детей": ставропольские родители добиваются отмены концерта Егора Крида

В последнее время концерты Егора Крида на Северном Кавказе стали вызывать негативные эмоции у некоторых местных жителей. Сначала певцу пришлось отменить концерт в Дагестане из-за угроз, последовавших после жесткой критики со стороны Хабиба Нурмагомедова. А теперь против него выступили и ставропольские активисты.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального отделения УФАС России, в ведомство поступило несколько обращений от родителей, возмущенных рекламой предстоящего концерта Егора Крида. Активистам не понравилось то, что на плакатах указано возрастное ограничение 6+, что они посчитали нарушением законодательства.

Кроме того, родители утверждают, что тексты песен популярного рэпера содержат нецензурную лексику и по своей сути являются деструктивными. Из этого заявители сделали вывод, что творчество приводит к растлению малолетних детей и потребовали запретить его концерт в Ставрополе.

Подобные заявления ранее уже поступали в адрес федерального ведомства. Их писали активисты Твери и Челябинска.

В ставропольском УФАС в ответ на заявление отметили, что они не наделены полномочиями оценивать этическую и моральную составляющую публичных развлекательных мероприятий, а также не уполномочены выносить решения о запрете проведения концертов.

Кроме того, в ведомстве изучили все доводы родителей и пришли к заключению, что никаких нарушений законодательства в действиях Егора Крида нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Не дерись в трусах и не бей лежачего!": Тимати высмеял "религиозность" Нурмагомедова

Конфликт между рэпером и спортсменом набирает обороты (подробности)

Тимати заступился за Егора Крида перед Хабибом Нурмагомедовым

Рэпер предложил спортсмену решить конфликт мирным путем (подробности)

Егор Крид отчитал Хабиба Нурмагомедова за высказывания в соцсетях

Певец удивился негативному отношению бойца к его творчеству (подробности)

"Не велика потеря": Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале

Спортсмен не первый раз критикует выступления популярных рэперов (подробности)

Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз убийства и изнасилования

Представители певца извинились перед его поклонниками (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Дагестане угрожают изнасилованием и убийством Егору Криду

Жители республики атаковали Инстаграм популярного певца, который собирается дать концерт в республике (подробности)

Полицейские будут охранять Егора Крида от разгневанных дагестанцев

В адрес певца продолжают приходить угрозы (подробности)