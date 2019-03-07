2019-03-07T12:49:40+03:00
Общество

"Его песни растлевают детей": ставропольские родители добиваются отмены концерта Егора Крида

Активисты написали заявление в региональное отделение УФАС
Алена БЕЛЯЕВА
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Ставропольцы ополчились на КридаСтавропольцы ополчились на КридаФото: Алина НИЗАМОВА
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В последнее время концерты Егора Крида на Северном Кавказе стали вызывать негативные эмоции у некоторых местных жителей. Сначала певцу пришлось отменить концерт в Дагестане из-за угроз, последовавших после жесткой критики со стороны Хабиба Нурмагомедова. А теперь против него выступили и ставропольские активисты.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального отделения УФАС России, в ведомство поступило несколько обращений от родителей, возмущенных рекламой предстоящего концерта Егора Крида. Активистам не понравилось то, что на плакатах указано возрастное ограничение 6+, что они посчитали нарушением законодательства.

Кроме того, родители утверждают, что тексты песен популярного рэпера содержат нецензурную лексику и по своей сути являются деструктивными. Из этого заявители сделали вывод, что творчество приводит к растлению малолетних детей и потребовали запретить его концерт в Ставрополе.

Подобные заявления ранее уже поступали в адрес федерального ведомства. Их писали активисты Твери и Челябинска.

В ставропольском УФАС в ответ на заявление отметили, что они не наделены полномочиями оценивать этическую и моральную составляющую публичных развлекательных мероприятий, а также не уполномочены выносить решения о запрете проведения концертов.

Кроме того, в ведомстве изучили все доводы родителей и пришли к заключению, что никаких нарушений законодательства в действиях Егора Крида нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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