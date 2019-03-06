В Дагестане задержали мужчину, угрожавшего Егору Криду

В Дагестане возбуждено уголовное дело против местного активиста Ахмеда Исрапилова. По данным следствия, именно этот молодой человек устроил травлю Егора Крида, а также других артистов в социальных сетях.

Исрапилов являлся администратором одного из местных пабликов в Инстаграм, где он яростно выступал против организаторов концертов и анимэ-фестиваля, которые он считал неуместными в Дагестане.

Он рассылал угрозы людям и обещал им всевозможные кары, если не понравившиеся ему мероприятия не будут отменены. Дошло до того, молодые люди в футболках с эмблемами паблика Исрапилова встречали выходящих из театра подростков и осыпали угрозами. К этому их призывал админ группы.

Теперь против Исрапилова возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". На данный момент он уже задержан.

Напомним, массовые отмены концертов в Дагестане произошли после комментария Хабиба Нурмагомедова в соцсетях. Тогда спортсмен высказался против выступлений рэперов в ночных клубах в Махачкале.

После этого на Егора Крида, который должен был петь в республике, посыпались угрозы. Пользователи в соцсетях обещали убить и изнасиловать певца, если он осмелится приехать на Кавказ. Рэперу пришлось отменить концерт.

Кстати, совсем недавно Хабиб Нурмагомедов вновь высказался на тему искусства. В этот раз спортсмен посчитал неприемлемым спектакль, который показывали в Махачкале. Он написал гневный пост в социальных сетях из-за "слишком откровенных сцен" в спектакле "Охота на мужчин", поставленный режиссерами московского театра "Современник". Боец даже назвал его "порноспектаклем" и после этого угрожать начали уже актерам постановки. Те поспешили принести свои извинения, отметив, что играли классическое произведение и не хотели никого этим оскорбить.

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