Двум фигурантам громкого «дела Арашуковых» суд продлил арест

Суд Ставрополя продлил срок содержания под стражей двум фигурантам «дела Арашуковых», сообщает «Интерфакс-Юг».

Так, по словам представителя Ленинского суда, срок содержания под стражей арестованных Беслана Арашукова и Ахмеда Коцбы продлили до 22 марта 2020 года. Коцба – экс- заместитель директора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

А Беслан Арашуков - родственник бывшего-советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и экс-сенатора Рауфа Арашукова. Их арестовали в октябре по подозрению в участии в преступном сообществе и в присвоении или растрате.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что к «делу Арашуковых» о хищении природного газа, который поставляли на Северный Кавказ», прибавились еще четыре фигуранта. Их задержали на Ставрополье и уже доставили в Москву.

Среди задержанных инженер-метролог филиала компании в Минераловодском районе Юрий Акулич, который был подчиненным обвиняемого Гузера Хащукаева, и его коллега Игорь Дубинин, руководимый обвиняемым Аланом Кятовым. Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов взяли двух представителей ставропольского филиала компании Ренат Загиров и Сергей Шосткин, которыми руководили Игорь Травинов и Руслан Агоев.

Рауль и Рауф АрашуковыФото: СОЦСЕТИ

Напомним, дело против Арашуковых возбудили в январе этого года. Бывшего сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в участии преступного сообщества (третья часть 210 статьи), двух убийствах по предварительному сговору из корыстных побуждений (третья часть 33 статьи, пункты "ж" и "з" второй части 105 статьи), а также давление на свидетелей (четвертая часть 309 статьи). По версии следствия, экс-чиновник может быть причастен к убийству советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и общественника Аслана Жукова, а также к избиению свидетеля убийства последнего.

Помимо этого, Арашуков-младший входил в ОПС, организованное его отцом Раулем. Это и особо крупное мошенничество (четвертая часть 159 статьи) вменяют Арашукову-старшему. Как уверяет следствие, обвиняемый создал преступное сообщество, чтобы проводить махинации с газом ПАО "Газпром". За несколько лет он заработал на этом больше 30 миллиардов рублей. Сын и отец Арашуковы вины не признают. Бывший сенатор называет уголовное дело "политическим заказом".

Сейчас фигурантов "дела Арашуковых" - 11 человек, трое находятся в розыске. В рамках расследования отправлен под домашний арест ставропольский предприниматель Владимир Козлов. Мера пресечения закончится 22 декабря.

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