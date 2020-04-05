Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 5 апреля 2020 года: количество больных стремительно уменьшается

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 5 апреля 2020 года стремительно уменьшается. Если несколько дней назад речь велась об 11 пациентах с диагностированным коронавирусом, то сейчас в стационарах остаётся всего 6 человек. Уже пятеро жителей региона полностью выздоровели и выписались из медучреждений.

Тем временем, согласно заявлению губернатора, 18 человек из пяти городов и районов Ставрополья получили положительные результаты экспресс-тестов. Их биоматериалы отправлены на анализ в московский референс-центр.

Тем временем губернатор принял непростое решение о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Ставропольцам по прежнему можно выходить лишь за продуктами, лекарствами и медпомощью. В остальных случаях нужны спецпропуски. А для нарушителей предусмотрены серьёзные штрафы.

Однако глава региона подчеркнул, что уже в понедельник будет обсуждать возможности введения послаблений для бизнеса. Кроме того, оказавшимся в трудной ситуации предпринимателям будет оказана посильная поддержка.

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Положительные тенденции не перестают радовать жителей края. На данный момент лишь 18 пациентов с положительными результатами экспресс-тестирования ждут окончательного диагноза. Всего было заражено 11 человек. Из них пятеро уже полностью выздоровели и выписались из больниц. В стационаре осталось лишь шестеро заражённых. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Медики продолжают свою работу (подробности).

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