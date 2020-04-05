2020-04-05T00:04:34+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 5 апреля 2020 года: количество больных стремительно уменьшается

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ставрополе на 5 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Ставрополье — единственный регион СКФО, где уже есть выздоровевшие пациентыСтаврополье — единственный регион СКФО, где уже есть выздоровевшие пациентыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Ставрополе на 5 апреля 2020 года стремительно уменьшается. Если несколько дней назад речь велась об 11 пациентах с диагностированным коронавирусом, то сейчас в стационарах остаётся всего 6 человек. Уже пятеро жителей региона полностью выздоровели и выписались из медучреждений.

Тем временем, согласно заявлению губернатора, 18 человек из пяти городов и районов Ставрополья получили положительные результаты экспресс-тестов. Их биоматериалы отправлены на анализ в московский референс-центр.

Тем временем губернатор принял непростое решение о продлении режима самоизоляции до 30 апреля. Ставропольцам по прежнему можно выходить лишь за продуктами, лекарствами и медпомощью. В остальных случаях нужны спецпропуски. А для нарушителей предусмотрены серьёзные штрафы.

Однако глава региона подчеркнул, что уже в понедельник будет обсуждать возможности введения послаблений для бизнеса. Кроме того, оказавшимся в трудной ситуации предпринимателям будет оказана посильная поддержка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ставрополе, новости на 5 апреля 2020 года: в пяти районах есть пациенты с положительными тестами

Положительные тенденции не перестают радовать жителей края. На данный момент лишь 18 пациентов с положительными результатами экспресс-тестирования ждут окончательного диагноза. Всего было заражено 11 человек. Из них пятеро уже полностью выздоровели и выписались из больниц. В стационаре осталось лишь шестеро заражённых. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Медики продолжают свою работу (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Глава Ставрополья продлил режим самоизоляции до конца апреля

Глава Ставрополья подписал указ о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Владимиров отметил, что будет регулировать карантинные меры в ручном режиме. Вопрос об ослаблении ограничений для бизнеса будет рассмотрен уже в понедельник. Подробности сообщает пресс-служба губернатора (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?
Эти и другие выдумки и небылицы наш обозреватель Александр Гамов обсудил с самым известным экс-главсанврачом [аудио]
Новости 24