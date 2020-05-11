Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 мая 2020: количество заболевших превысило 1000 человек

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 10 мая 2020 года: губернатор утром сообщил, что за сутки в регионе коронавирусом заболели еще 38 человек.

В тяжелом состоянии находятся - 19 пациентов. С диагнозом «коронавирусная инфекция» в больницах лежат 84 ребенка.

Таким образом, всего количество зараженных выросло до 1050 человек. Согласно постановлению губернатора Ставрополья от 10 мая 2020 года в регионе режим самоизоляции продлили до 18 мая.

А начиная с этого дня в крае будет действовать обязательный масочный режим. Важная информация: выданные ранее спецпропуска действительны до 17 мая. То есть, никаких дополнительных отметок ставить на них не нужно.

Всем жителям региона советуют использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественном транспорте.

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Сегодня 19:36

В Дагестане от пневмонии скончался пятый сотрудник МВД

У подполковника юстиции остались жена и трое детей

АСЯ АСРЯН

Трагедия произошла вчера, 9 мая в Дагестане. Там от двусторонней внебольничной пневмонии в медико-санитарной части МВД Дагестана на 53-м году жизни скончался заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Хасавюрту Темирбий Сайгидаев.

День Победы на Ставрополье: как это было до пандемии, «Бессмертный полк-онлайн» и воспоминания ветеранов

00:00

00:00

Сообщается, что за последние 15 дней это уже пятый полицейский, который умирает от двусторонней внебольничной пневмонии.

У подполковника юстиции остались жена и трое детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в КЧР мать четверых детей скончалась от коронавируса. Так, 14 апреля 23-летняя мать с высокой температурой, кашлем и другими симптомами коронавирусной инфекции попала в больницу Черкесска.

Узнав, что муж недавно летал в Москву, врачи изолировали всю семью. Через несколько дней опасения подтвердились. COVID-19 супруг привёз из столицы.

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Сегодня 19:17

В Пятигорске карантин планируют заменить на масочный режим

Эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер

АСЯ АСРЯН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели совещание оперативного штаба с районами в режиме онлайн. Одним из вопросов, вынесенных губернатором на обсуждение, стал режим карантина в Пятигорске.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

Напомним, что эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер. Ранее и. о. главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов выступал с предложением о послаблении действующих ограничений и замене карантина на масочный режим.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, эту идею поддержал и Владимир Владимиров. Так, Роспотребназор уже разрабатывает рекомендации о введении масочного режима в городе-курорте.

Скоро выход на улицу Пятигорска без специальных средств защиты будет запрещен.

Кстати, напомним, что в Ставрополе 18 мая также будет введен обязательный масочный режим. Об этом заявил 10 мая губернатор Ставрополья. Начало этого режима 18 мая 2020 года.

До этой даты всем, кто выходил на улицу, посещал общественные места было рекомендовано носить лицевые защитные маски. А теперь эта процедура станет обязательной.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Так, сегодня на Ставрополье провели заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его участники обсудили вопросы, связанные с выполнением профилактических мероприятий, а также – перспективами поэтапного вывода региона из режима ограничений в рамках соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

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Сегодня 18:32

На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка

Мальчик получил перелом голени

АСЯ АСРЯН

Инцидент произошел сегодня, 10 мая, около 14:00, в Ессентуках. Водитель автомобиля «Лада Веста» при движении по внутридворовой территории сбил школьника. Мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованной машины.

В результате ДТП 8-летний ребенок получил перелом голени. Мальчик в момент происшествия находился без присмотра взрослых.

Выяснилось, что 33-летний водитель злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

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Сегодня 18:09

В Нефтекумске капитально отремонтируют водовод

Высокая степень износа часто становилась причиной отключения воды на время аварийно-восстановительных работ

АСЯ АСРЯН

В Нефтекумске в этом году капитально отремонтируют 5-километровый участок магистрального водовода от насосной станции. Об этом 10 мая сообщил губернатор Ставрополья. По его словам, объекту больше полувека.

Высокая степень износа часто становилась причиной отключения воды на время аварийно-восстановительных работ.

Теперь вместо старых металлических труб используются современные полиэтиленовые. Владимир Владимиров добавил, что следующим участком в Нефтекумске, который ждет капитальное обновление, станет 8-километровый участок водовода от станции Дожимная.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь.

Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

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Сегодня 18:01

На Ставрополье открыт новый госпиталь для пациентов с коронавирусом

В регионе на сегодня есть около 2,4 тысячи инфекционных коек

АСЯ АСРЯН

В селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь. Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

В госпитале, который развернут в отдельно стоящем здании участковой больницы, есть все необходимое, включая медицинское оборудование и аппараты ИВЛ. Все койки оснащены подачей кислорода.

Владимир Владимиров добавил, что на сегодня у нас в наличии около 2,4 тысячи инфекционных коек. В основном, это резерв, большая часть из них свободна.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Оставить комментарий0

Сегодня 17:03

На Ставрополье подтвержден первый случай заражения крымской геморрагической лихорадкой

В больницы с жалобами на укусы клещей обратились 532 ставропольца

АСЯ АСРЯН

У жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в больницы с жалобами на укусы клещей обратились 532 ставропольца. Среди них - 227 это — дети. По словам специалистов, это ниже уровня 2019 года.

Сообщается, что наибольшее количество обращений в Ставрополе. Там больше 100 человек. Далее следуют Пятигорск и Изобильненский горокруг.

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Сегодня 16:21

В Ставрополе полицейский нашла на улице потерявшегося малыша

Мальчик признался, что пошёл в магазин за пластилином

АСЯ АСРЯН

В Ставрополе накануне во время дежурства на улице старшина полиции Галина Самойленко заметила одинокого малыша. Мальчик был одет не по погоде и постоянно оглядывался по сторонам.

Сотрудница Росгвардии расспросила ребенка о том, как его зовут, где его родители и что он делает один на улице.

Выяснилось, что малыш потерялся и не знает свой адрес.

Правоохранитель сообщила о нём дежурному центра оперативного управления вневедомственной охраны по Ставрополю, а мальчика привела на пост КПП, где напоила тёплым чаем.

Позже рядом с постом женщина увидела молодого мужчину. Он выкрикивал имя мальчика. Ребенок узнал во взрослом своего отца.

По словам папы, пятилетний сын открыл калитку, вышел на улицу и прошел от дома больше квартала. Малыш признался, что пошёл в магазин за пластилином.

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Сегодня 16:11

В Ставрополе рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

Во время сдачи экзамена должна быть обеспечена термометрия и обработка рук

АСЯ АСРЯН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья ЕГЭ планируют начать проводить с 8 июня 2020 года. При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации в регионе.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

Требования к проведению госэкзамена в условиях распространения коронавируса разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

В частности, сдающих экзамен предлагается рассаживать зигзагообразно на большом расстоянии друг от друга.

Глушко также сообщил, что должна быть обеспечена термометрия и обработка рук.

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Сегодня 15:54

На Ставрополье 10 мая продуктовые наборы получили почти две тысячи человек

Выдача наборов нуждающимся ведется в 33 территориях края

АСЯ АСРЯН

Краевой Фонд соцподдержки распределит более 150 тысяч продуктовых наборов, 28 тысяч раздадут волонтеры-медики, около 110 тысяч наборов по поручению губернатора края направят льготным категориям школьников и 19 тысяч - в рамках благотворительной акции торговой сети ООО «Тандер».

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

Из всех источников нуждающимся категориям граждан направят около 308 тысяч продовольственных наборов.

Напомним, что наборы предназначены многодетным семьям; семьям с детьми-инвалидами; одиноким матерям; инвалидам; малообеспеченным пенсионерам и школьникам.

Напомним, что каждому ставропольскому фронтовику вручили телевизор, три продуктовых набора, а также детские рисунки на тему Победы.

По данным пресс-службы губернатора, поздравления получили более 900 ветеранов и участников войны.

Двух Героев Советского Союза, Андрея Лаврентьевича Титенко и Владимира Яковлевича Ткачева, глава края поздравил лично, после чего его инициативу поддержали руководители городов и районов.

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Сегодня 15:50

Ветераны на Ставрополье получили подарки от губернатора

Праздничный марафон поздравлений с Днем Победы завершен

АСЯ АСРЯН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждому ставропольскому фронтовику вручили телевизор, три продуктовых набора, а также детские рисунки на тему Победы.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

По данным пресс-службы губернатора, поздравления получили более 900 ветеранов и участников войны.

Двух Героев Советского Союза, Андрея Лаврентьевича Титенко и Владимира Яковлевича Ткачева, глава края поздравил лично, после чего его инициативу поддержали руководители городов и районов.

Поздравления и теплые пожелания прозвучали во всех 33 районах Ставрополья.

Напомним, что власти собираются раздать 500 тысяч защитных масок абсолютно бесплатно. В День Победы их уже раздали на территориях Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Изобильненского и Георгиевского округов, а также Кочубеевского района. В краевой столице их раздавали у Вечного огня, у ТЦ «Лента» в Юго-Западном районе и на Верхнем рынке.

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Сегодня 15:41

На Ставрополье ограничения продлят ещё как минимум на неделю

А с 18 мая в регионе введут обязательный масочный режим

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, в регионе будут действовать ещё не меньше недели. А пока в крае продолжается режим обязательной самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима.

До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

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Сегодня 13:56

Как в Ессентуках отметили юбилей Победы

В городе-курорте прошло более десяти праздничных и памятных акций и мероприятий

Несмотря на режим самоизоляции, уже с самого утра 9 Мая в Ессентуках царила атмосфера праздника. Молодежь, люди в форме, казачество составили костяк победных агитбригад.

В 10.00 был дан старт проезду по всей территории города колонны ретро-автомобилей с музыкальным сопровождением. Машины останавливались у домов участников войны. Для каждого фронтовика звучали самые теплые слова поздравлений и песни военных лет.

В рамках интерактивной программы #ПоемДвором жители и гости курорта с энтузиазмом массово исполняли песни Победы. Весь день из окон ессентучан звучали знаменитые военные вальсы и «День победы». Всего в акции поучаствовали две тысячи человек.

Также в 10 утра стартовал и праздничный парад, только для каждого ессентукского ветерана он был свой. Строевым шагом, со Знаменем Победы, под окнами героев войны прошли ветераны Вооруженных сил и Пограничной службы, представители казачества и волонтеры Победы. Всего в городе состоялось 45 парадов у дома ветеранов.

Кроме того, в течение дня слова благодарности и поздравления фронтовикам передавали по телефону. А накануне активисты молодежных движений изготовили оригинальные поздравительные открытки и вручили их адресатам.

Проект «Окна Победы» в Ессентуках набрал небывалую популярность. Победной символикой украшены не только окна квартир, но и сады, школы, предприятия. Несмотря на дождь, праздник в городе продолжался до самого вечера.

В 19.00 в ГДК Ессентуков начался онлайн-концерт «Майский аккорд», для жителей города выступили творческие коллективы и приглашенная группа «ID BAND». Запись концерта можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/AD-HJld9jOQ.

Праздничные мероприятия в Ессентуках продолжаются.

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Сегодня 13:21

На Ставрополье введут обязательный масочный режим

В регионе рассматривают возможности для поэтапного частичного снятия ограничительных мер

АСЯ АСРЯН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима. До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье количество зараженных достигло 1050 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 38 пациентов.

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Сегодня 12:20

На Ставрополье опровергли слух о принудительных тестах на коронавирус

В этой страшилке не хватает только инопланетных похитителей тел, считает губернатор

АСЯ АСРЯН

Губернатор Ставрополья назвал «чушью» новую, сочиненную фейкерами, страшилку про коронавирус.

Так, в соцсетях сейчас активно распространяется «Предупреждение физическому лицу». Её авторы уверяют, что скоро во все дома придут правоохранители с медиками и заставят всех сдать тест на коронавирусную инфекцию. И он покажет, что все заражены COVID-19.

Затем предстоит поголовная вакцинация. А через полгода все вакцинированные умрут.

- В общем, почти готовый сюжет ненаучно-фантастического фильма. Не хватает только инопланетных похитителей тел, — прокомментировал губернатор этот фейк.

Владимир Владимиров призвал ставропольцев сохранять ясность ума, способность доверять здравому смыслу и пользоваться информацией только из официальных, достоверных источников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что количество зараженных коронавирусом достигло 1050 человек. Из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За сутки еще у 38 человек подтвердился диагноз. Напомним, что за все время в регионе умерли от коронавируса 20 человек.

- Мы продолжаем внимательно следить за эпидситуацией. В ряде территорий края она остаётся напряжённой. К сожалению, пока наблюдается рост заболевания. И это требует дополнительных усилий по сдерживанию инфекции, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По его словам, все предпринимаемые меры, все действующие ограничения направлены только на одно — разорвать цепочки передачи коронавируса. Не дать ему стремительно распространяться.

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Сегодня 19:36

В Дагестане от пневмонии скончался пятый сотрудник МВД

У подполковника юстиции остались жена и трое детей

АСЯ АСРЯН

Трагедия произошла вчера, 9 мая в Дагестане. Там от двусторонней внебольничной пневмонии в медико-санитарной части МВД Дагестана на 53-м году жизни скончался заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Хасавюрту Темирбий Сайгидаев.

День Победы на Ставрополье: как это было до пандемии, «Бессмертный полк-онлайн» и воспоминания ветеранов

00:00

00:00

Сообщается, что за последние 15 дней это уже пятый полицейский, который умирает от двусторонней внебольничной пневмонии.

У подполковника юстиции остались жена и трое детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в КЧР мать четверых детей скончалась от коронавируса. Так, 14 апреля 23-летняя мать с высокой температурой, кашлем и другими симптомами коронавирусной инфекции попала в больницу Черкесска.

Узнав, что муж недавно летал в Москву, врачи изолировали всю семью. Через несколько дней опасения подтвердились. COVID-19 супруг привёз из столицы.

Оставить комментарий0

Сегодня 19:17

В Пятигорске карантин планируют заменить на масочный режим

Эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер

АСЯ АСРЯН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели совещание оперативного штаба с районами в режиме онлайн. Одним из вопросов, вынесенных губернатором на обсуждение, стал режим карантина в Пятигорске.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

Напомним, что эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер. Ранее и. о. главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов выступал с предложением о послаблении действующих ограничений и замене карантина на масочный режим.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, эту идею поддержал и Владимир Владимиров. Так, Роспотребназор уже разрабатывает рекомендации о введении масочного режима в городе-курорте.

Скоро выход на улицу Пятигорска без специальных средств защиты будет запрещен.

Кстати, напомним, что в Ставрополе 18 мая также будет введен обязательный масочный режим. Об этом заявил 10 мая губернатор Ставрополья. Начало этого режима 18 мая 2020 года.

До этой даты всем, кто выходил на улицу, посещал общественные места было рекомендовано носить лицевые защитные маски. А теперь эта процедура станет обязательной.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Так, сегодня на Ставрополье провели заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его участники обсудили вопросы, связанные с выполнением профилактических мероприятий, а также – перспективами поэтапного вывода региона из режима ограничений в рамках соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

Оставить комментарий0

Сегодня 18:32

На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка

Мальчик получил перелом голени

АСЯ АСРЯН

Инцидент произошел сегодня, 10 мая, около 14:00, в Ессентуках. Водитель автомобиля «Лада Веста» при движении по внутридворовой территории сбил школьника. Мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованной машины.

В результате ДТП 8-летний ребенок получил перелом голени. Мальчик в момент происшествия находился без присмотра взрослых.

Выяснилось, что 33-летний водитель злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

Оставить комментарий0

Сегодня 18:09

В Нефтекумске капитально отремонтируют водовод

Высокая степень износа часто становилась причиной отключения воды на время аварийно-восстановительных работ

АСЯ АСРЯН

В Нефтекумске в этом году капитально отремонтируют 5-километровый участок магистрального водовода от насосной станции. Об этом 10 мая сообщил губернатор Ставрополья. По его словам, объекту больше полувека.

Высокая степень износа часто становилась причиной отключения воды на время аварийно-восстановительных работ.

Теперь вместо старых металлических труб используются современные полиэтиленовые. Владимир Владимиров добавил, что следующим участком в Нефтекумске, который ждет капитальное обновление, станет 8-километровый участок водовода от станции Дожимная.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь.

Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

Оставить комментарий0

Сегодня 18:01

На Ставрополье открыт новый госпиталь для пациентов с коронавирусом

В регионе на сегодня есть около 2,4 тысячи инфекционных коек

АСЯ АСРЯН

В селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь. Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

В госпитале, который развернут в отдельно стоящем здании участковой больницы, есть все необходимое, включая медицинское оборудование и аппараты ИВЛ. Все койки оснащены подачей кислорода.

Владимир Владимиров добавил, что на сегодня у нас в наличии около 2,4 тысячи инфекционных коек. В основном, это резерв, большая часть из них свободна.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Оставить комментарий0

Сегодня 17:03

На Ставрополье подтвержден первый случай заражения крымской геморрагической лихорадкой

В больницы с жалобами на укусы клещей обратились 532 ставропольца

АСЯ АСРЯН

У жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в больницы с жалобами на укусы клещей обратились 532 ставропольца. Среди них - 227 это — дети. По словам специалистов, это ниже уровня 2019 года.

Сообщается, что наибольшее количество обращений в Ставрополе. Там больше 100 человек. Далее следуют Пятигорск и Изобильненский горокруг.

Оставить комментарий0

Сегодня 16:21

В Ставрополе полицейский нашла на улице потерявшегося малыша

Мальчик признался, что пошёл в магазин за пластилином

АСЯ АСРЯН

В Ставрополе накануне во время дежурства на улице старшина полиции Галина Самойленко заметила одинокого малыша. Мальчик был одет не по погоде и постоянно оглядывался по сторонам.

Сотрудница Росгвардии расспросила ребенка о том, как его зовут, где его родители и что он делает один на улице.

Выяснилось, что малыш потерялся и не знает свой адрес.

Правоохранитель сообщила о нём дежурному центра оперативного управления вневедомственной охраны по Ставрополю, а мальчика привела на пост КПП, где напоила тёплым чаем.

Позже рядом с постом женщина увидела молодого мужчину. Он выкрикивал имя мальчика. Ребенок узнал во взрослом своего отца.

По словам папы, пятилетний сын открыл калитку, вышел на улицу и прошел от дома больше квартала. Малыш признался, что пошёл в магазин за пластилином.

Оставить комментарий0

Сегодня 16:11

В Ставрополе рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

Во время сдачи экзамена должна быть обеспечена термометрия и обработка рук

АСЯ АСРЯН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья ЕГЭ планируют начать проводить с 8 июня 2020 года. При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации в регионе.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

Требования к проведению госэкзамена в условиях распространения коронавируса разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

В частности, сдающих экзамен предлагается рассаживать зигзагообразно на большом расстоянии друг от друга.

Глушко также сообщил, что должна быть обеспечена термометрия и обработка рук.

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Сегодня 15:54

На Ставрополье 10 мая продуктовые наборы получили почти две тысячи человек

Выдача наборов нуждающимся ведется в 33 территориях края

АСЯ АСРЯН

Краевой Фонд соцподдержки распределит более 150 тысяч продуктовых наборов, 28 тысяч раздадут волонтеры-медики, около 110 тысяч наборов по поручению губернатора края направят льготным категориям школьников и 19 тысяч - в рамках благотворительной акции торговой сети ООО «Тандер».

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

Из всех источников нуждающимся категориям граждан направят около 308 тысяч продовольственных наборов.

Напомним, что наборы предназначены многодетным семьям; семьям с детьми-инвалидами; одиноким матерям; инвалидам; малообеспеченным пенсионерам и школьникам.

Напомним, что каждому ставропольскому фронтовику вручили телевизор, три продуктовых набора, а также детские рисунки на тему Победы.

По данным пресс-службы губернатора, поздравления получили более 900 ветеранов и участников войны.

Двух Героев Советского Союза, Андрея Лаврентьевича Титенко и Владимира Яковлевича Ткачева, глава края поздравил лично, после чего его инициативу поддержали руководители городов и районов.

Оставить комментарий0

Сегодня 15:50

Ветераны на Ставрополье получили подарки от губернатора

Праздничный марафон поздравлений с Днем Победы завершен

АСЯ АСРЯН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждому ставропольскому фронтовику вручили телевизор, три продуктовых набора, а также детские рисунки на тему Победы.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

По данным пресс-службы губернатора, поздравления получили более 900 ветеранов и участников войны.

Двух Героев Советского Союза, Андрея Лаврентьевича Титенко и Владимира Яковлевича Ткачева, глава края поздравил лично, после чего его инициативу поддержали руководители городов и районов.

Поздравления и теплые пожелания прозвучали во всех 33 районах Ставрополья.

Напомним, что власти собираются раздать 500 тысяч защитных масок абсолютно бесплатно. В День Победы их уже раздали на территориях Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Изобильненского и Георгиевского округов, а также Кочубеевского района. В краевой столице их раздавали у Вечного огня, у ТЦ «Лента» в Юго-Западном районе и на Верхнем рынке.

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Сегодня 15:41

На Ставрополье ограничения продлят ещё как минимум на неделю

А с 18 мая в регионе введут обязательный масочный режим

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, в регионе будут действовать ещё не меньше недели. А пока в крае продолжается режим обязательной самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима.

До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

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Сегодня 13:56

Как в Ессентуках отметили юбилей Победы

В городе-курорте прошло более десяти праздничных и памятных акций и мероприятий

Несмотря на режим самоизоляции, уже с самого утра 9 Мая в Ессентуках царила атмосфера праздника. Молодежь, люди в форме, казачество составили костяк победных агитбригад.

В 10.00 был дан старт проезду по всей территории города колонны ретро-автомобилей с музыкальным сопровождением. Машины останавливались у домов участников войны. Для каждого фронтовика звучали самые теплые слова поздравлений и песни военных лет.

В рамках интерактивной программы #ПоемДвором жители и гости курорта с энтузиазмом массово исполняли песни Победы. Весь день из окон ессентучан звучали знаменитые военные вальсы и «День победы». Всего в акции поучаствовали две тысячи человек.

Также в 10 утра стартовал и праздничный парад, только для каждого ессентукского ветерана он был свой. Строевым шагом, со Знаменем Победы, под окнами героев войны прошли ветераны Вооруженных сил и Пограничной службы, представители казачества и волонтеры Победы. Всего в городе состоялось 45 парадов у дома ветеранов.

Кроме того, в течение дня слова благодарности и поздравления фронтовикам передавали по телефону. А накануне активисты молодежных движений изготовили оригинальные поздравительные открытки и вручили их адресатам.

Проект «Окна Победы» в Ессентуках набрал небывалую популярность. Победной символикой украшены не только окна квартир, но и сады, школы, предприятия. Несмотря на дождь, праздник в городе продолжался до самого вечера.

В 19.00 в ГДК Ессентуков начался онлайн-концерт «Майский аккорд», для жителей города выступили творческие коллективы и приглашенная группа «ID BAND». Запись концерта можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/AD-HJld9jOQ.

Праздничные мероприятия в Ессентуках продолжаются.

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Сегодня 13:21

На Ставрополье введут обязательный масочный режим

В регионе рассматривают возможности для поэтапного частичного снятия ограничительных мер

АСЯ АСРЯН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима. До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье количество зараженных достигло 1050 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 38 пациентов.

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Сегодня 12:20

На Ставрополье опровергли слух о принудительных тестах на коронавирус

В этой страшилке не хватает только инопланетных похитителей тел, считает губернатор

АСЯ АСРЯН

Губернатор Ставрополья назвал «чушью» новую, сочиненную фейкерами, страшилку про коронавирус.

Так, в соцсетях сейчас активно распространяется «Предупреждение физическому лицу». Её авторы уверяют, что скоро во все дома придут правоохранители с медиками и заставят всех сдать тест на коронавирусную инфекцию. И он покажет, что все заражены COVID-19.

Затем предстоит поголовная вакцинация. А через полгода все вакцинированные умрут.

- В общем, почти готовый сюжет ненаучно-фантастического фильма. Не хватает только инопланетных похитителей тел, — прокомментировал губернатор этот фейк.

Владимир Владимиров призвал ставропольцев сохранять ясность ума, способность доверять здравому смыслу и пользоваться информацией только из официальных, достоверных источников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что количество зараженных коронавирусом достигло 1050 человек. Из них 19 пациентов находятся в тяжелом состояни

За сутки еще у 38 человек подтвердился диагноз. Напомним, что за все время в регионе умерли от коронавируса 20 человек.

- Мы продолжаем внимательно следить за эпидситуацией. В ряде территорий края она остаётся напряжённой. К сожалению, пока наблюдается рост заболевания. И это требует дополнительных усилий по сдерживанию инфекции, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По его словам, все предпринимаемые меры, все действующие ограничения направлены только на одно — разорвать цепочки передачи коронавируса. Не дать ему стремительно распространяться.

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Сегодня 19:36

В Дагестане от пневмонии скончался пятый сотрудник МВД

У подполковника юстиции остались жена и трое детей

АСЯ АСРЯН

Трагедия произошла вчера, 9 мая в Дагестане. Там от двусторонней внебольничной пневмонии в медико-санитарной части МВД Дагестана на 53-м году жизни скончался заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Хасавюрту Темирбий Сайгидаев.

День Победы на Ставрополье: как это было до пандемии, «Бессмертный полк-онлайн» и воспоминания ветеранов

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Сообщается, что за последние 15 дней это уже пятый полицейский, который умирает от двусторонней внебольничной пневмонии.

У подполковника юстиции остались жена и трое детей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в КЧР мать четверых детей скончалась от коронавируса. Так, 14 апреля 23-летняя мать с высокой температурой, кашлем и другими симптомами коронавирусной инфекции попала в больницу Черкесска.

Узнав, что муж недавно летал в Москву, врачи изолировали всю семью. Через несколько дней опасения подтвердились. COVID-19 супруг привёз из столицы.

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Сегодня 19:17

В Пятигорске карантин планируют заменить на масочный режим

Эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер

АСЯ АСРЯН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе провели совещание оперативного штаба с районами в режиме онлайн. Одним из вопросов, вынесенных губернатором на обсуждение, стал режим карантина в Пятигорске.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

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Напомним, что эпидобстановку в курорте удается сдерживать за счет вовремя введённых ограничительных мер. Ранее и. о. главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов выступал с предложением о послаблении действующих ограничений и замене карантина на масочный режим.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, эту идею поддержал и Владимир Владимиров. Так, Роспотребназор уже разрабатывает рекомендации о введении масочного режима в городе-курорте.

Скоро выход на улицу Пятигорска без специальных средств защиты будет запрещен.

Кстати, напомним, что в Ставрополе 18 мая также будет введен обязательный масочный режим. Об этом заявил 10 мая губернатор Ставрополья. Начало этого режима 18 мая 2020 года.

До этой даты всем, кто выходил на улицу, посещал общественные места было рекомендовано носить лицевые защитные маски. А теперь эта процедура станет обязательной.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Так, сегодня на Ставрополье провели заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Его участники обсудили вопросы, связанные с выполнением профилактических мероприятий, а также – перспективами поэтапного вывода региона из режима ограничений в рамках соответствующих рекомендаций Роспотребнадзора.

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Сегодня 18:32

На Ставрополье водитель легковушки сбил ребенка

Мальчик получил перелом голени

АСЯ АСРЯН

Инцидент произошел сегодня, 10 мая, около 14:00, в Ессентуках. Водитель автомобиля «Лада Веста» при движении по внутридворовой территории сбил школьника. Мальчик неожиданно выбежал из-за припаркованной машины.

В результате ДТП 8-летний ребенок получил перелом голени. Мальчик в момент происшествия находился без присмотра взрослых.

Выяснилось, что 33-летний водитель злостным нарушителем ПДД не является. По факту происшествия проводится проверка, информирует пресс-служба УГИБДД по региону.

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Сегодня 18:09

В Нефтекумске капитально отремонтируют водовод

Высокая степень износа часто становилась причиной отключения воды на время аварийно-восстановительных работ

АСЯ АСРЯН

В Нефтекумске в этом году капитально отремонтируют 5-километровый участок магистрального водовода от насосной станции. Об этом 10 мая сообщил губернатор Ставрополья. По его словам, объекту больше полувека.

Высокая степень износа часто становилась причиной отключения воды на время аварийно-восстановительных работ.

Теперь вместо старых металлических труб используются современные полиэтиленовые. Владимир Владимиров добавил, что следующим участком в Нефтекумске, который ждет капитальное обновление, станет 8-километровый участок водовода от станции Дожимная.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь.

Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

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Сегодня 18:01

На Ставрополье открыт новый госпиталь для пациентов с коронавирусом

В регионе на сегодня есть около 2,4 тысячи инфекционных коек

АСЯ АСРЯН

В селе Побегайловка Минераловодского округа открыли очередной профильный госпиталь. Кстати, он уже успел принять первых больных коронавирусной инфекцией. Как сообщил губернатор Ставрополья, всего там на лечении могут находиться до 60 пациентов.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

В госпитале, который развернут в отдельно стоящем здании участковой больницы, есть все необходимое, включая медицинское оборудование и аппараты ИВЛ. Все койки оснащены подачей кислорода.

Владимир Владимиров добавил, что на сегодня у нас в наличии около 2,4 тысячи инфекционных коек. В основном, это резерв, большая часть из них свободна.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Сегодня 17:03

На Ставрополье подтвержден первый случай заражения крымской геморрагической лихорадкой

В больницы с жалобами на укусы клещей обратились 532 ставропольца

АСЯ АСРЯН

У жителя Арзгирского района подтвержден диагноз крымской геморрагической лихорадки после укуса клеща лабораторно. Это первый случай на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в больницы с жалобами на укусы клещей обратились 532 ставропольца. Среди них - 227 это — дети. По словам специалистов, это ниже уровня 2019 года.

Сообщается, что наибольшее количество обращений в Ставрополе. Там больше 100 человек. Далее следуют Пятигорск и Изобильненский горокруг.

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Сегодня 16:21

В Ставрополе полицейский нашла на улице потерявшегося малыша

Мальчик признался, что пошёл в магазин за пластилином

АСЯ АСРЯН

В Ставрополе накануне во время дежурства на улице старшина полиции Галина Самойленко заметила одинокого малыша. Мальчик был одет не по погоде и постоянно оглядывался по сторонам.

Сотрудница Росгвардии расспросила ребенка о том, как его зовут, где его родители и что он делает один на улице.

Выяснилось, что малыш потерялся и не знает свой адрес.

Правоохранитель сообщила о нём дежурному центра оперативного управления вневедомственной охраны по Ставрополю, а мальчика привела на пост КПП, где напоила тёплым чаем.

Позже рядом с постом женщина увидела молодого мужчину. Он выкрикивал имя мальчика. Ребенок узнал во взрослом своего отца.

По словам папы, пятилетний сын открыл калитку, вышел на улицу и прошел от дома больше квартала. Малыш признался, что пошёл в магазин за пластилином.

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Сегодня 16:11

В Ставрополе рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

Во время сдачи экзамена должна быть обеспечена термометрия и обработка рук

АСЯ АСРЯН

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в школах Ставрополья ЕГЭ планируют начать проводить с 8 июня 2020 года. При этом сроки могут быть скорректированы после 12 мая в зависимости от эпидситуации в регионе.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

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Требования к проведению госэкзамена в условиях распространения коронавируса разработали Министерство просвещения РФ и Роспотребнадзор. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

В частности, сдающих экзамен предлагается рассаживать зигзагообразно на большом расстоянии друг от друга.

Глушко также сообщил, что должна быть обеспечена термометрия и обработка рук.

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Сегодня 15:54

На Ставрополье 10 мая продуктовые наборы получили почти две тысячи человек

Выдача наборов нуждающимся ведется в 33 территориях края

АСЯ АСРЯН

Краевой Фонд соцподдержки распределит более 150 тысяч продуктовых наборов, 28 тысяч раздадут волонтеры-медики, около 110 тысяч наборов по поручению губернатора края направят льготным категориям школьников и 19 тысяч - в рамках благотворительной акции торговой сети ООО «Тандер».

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

Из всех источников нуждающимся категориям граждан направят около 308 тысяч продовольственных наборов.

Напомним, что наборы предназначены многодетным семьям; семьям с детьми-инвалидами; одиноким матерям; инвалидам; малообеспеченным пенсионерам и школьникам.

Напомним, что каждому ставропольскому фронтовику вручили телевизор, три продуктовых набора, а также детские рисунки на тему Победы.

По данным пресс-службы губернатора, поздравления получили более 900 ветеранов и участников войны.

Двух Героев Советского Союза, Андрея Лаврентьевича Титенко и Владимира Яковлевича Ткачева, глава края поздравил лично, после чего его инициативу поддержали руководители городов и районов.

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Сегодня 15:50

Ветераны на Ставрополье получили подарки от губернатора

Праздничный марафон поздравлений с Днем Победы завершен

АСЯ АСРЯН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Каждому ставропольскому фронтовику вручили телевизор, три продуктовых набора, а также детские рисунки на тему Победы.

Бизнес без помощи, коварство болезни и 9 Мая в самоизоляции: коронавирус на Северном Кавказе

00:00

00:00

По данным пресс-службы губернатора, поздравления получили более 900 ветеранов и участников войны.

Двух Героев Советского Союза, Андрея Лаврентьевича Титенко и Владимира Яковлевича Ткачева, глава края поздравил лично, после чего его инициативу поддержали руководители городов и районов.

Поздравления и теплые пожелания прозвучали во всех 33 районах Ставрополья.

Напомним, что власти собираются раздать 500 тысяч защитных масок абсолютно бесплатно. В День Победы их уже раздали на территориях Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Изобильненского и Георгиевского округов, а также Кочубеевского района. В краевой столице их раздавали у Вечного огня, у ТЦ «Лента» в Юго-Западном районе и на Верхнем рынке.

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Сегодня 15:41

На Ставрополье ограничения продлят ещё как минимум на неделю

А с 18 мая в регионе введут обязательный масочный режим

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса, в регионе будут действовать ещё не меньше недели. А пока в крае продолжается режим обязательной самоизоляции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима.

До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Оставить комментарий0

Сегодня 13:56

Как в Ессентуках отметили юбилей Победы

В городе-курорте прошло более десяти праздничных и памятных акций и мероприятий

Несмотря на режим самоизоляции, уже с самого утра 9 Мая в Ессентуках царила атмосфера праздника. Молодежь, люди в форме, казачество составили костяк победных агитбригад.

В 10.00 был дан старт проезду по всей территории города колонны ретро-автомобилей с музыкальным сопровождением. Машины останавливались у домов участников войны. Для каждого фронтовика звучали самые теплые слова поздравлений и песни военных лет.

В рамках интерактивной программы #ПоемДвором жители и гости курорта с энтузиазмом массово исполняли песни Победы. Весь день из окон ессентучан звучали знаменитые военные вальсы и «День победы». Всего в акции поучаствовали две тысячи человек.

Также в 10 утра стартовал и праздничный парад, только для каждого ессентукского ветерана он был свой. Строевым шагом, со Знаменем Победы, под окнами героев войны прошли ветераны Вооруженных сил и Пограничной службы, представители казачества и волонтеры Победы. Всего в городе состоялось 45 парадов у дома ветеранов.

Кроме того, в течение дня слова благодарности и поздравления фронтовикам передавали по телефону. А накануне активисты молодежных движений изготовили оригинальные поздравительные открытки и вручили их адресатам.

Проект «Окна Победы» в Ессентуках набрал небывалую популярность. Победной символикой украшены не только окна квартир, но и сады, школы, предприятия. Несмотря на дождь, праздник в городе продолжался до самого вечера.

В 19.00 в ГДК Ессентуков начался онлайн-концерт «Майский аккорд», для жителей города выступили творческие коллективы и приглашенная группа «ID BAND». Запись концерта можно посмотреть по ссылке https://youtu.be/AD-HJld9jOQ.

Праздничные мероприятия в Ессентуках продолжаются.

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Сегодня 13:21

На Ставрополье введут обязательный масочный режим

В регионе рассматривают возможности для поэтапного частичного снятия ограничительных мер

АСЯ АСРЯН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставропольском крае с 18 мая планируется введение обязательного масочного режима. До этой даты всем, кто выходит на улицу, посещает общественные места рекомендовано носить лицевые защитные маски.

Соответствующие нормы будут закреплены Постановлением губернатора края, которое должно быть подписано и опубликовано в ближайшее время.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье количество зараженных достигло 1050 человек. За сутки диагноз подтвердили еще у 38 пациентов.

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На Ставрополье коронавирусом заболели еще 38 человек

Количество зараженных достигло 1050 ставропольцев (подробнее)

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Сегодня 12:20

На Ставрополье опровергли слух о принудительных тестах на коронавирус

В этой страшилке не хватает только инопланетных похитителей тел, считает губернатор

АСЯ АСРЯН

Губернатор Ставрополья назвал «чушью» новую, сочиненную фейкерами, страшилку про коронавирус.

Так, в соцсетях сейчас активно распространяется «Предупреждение физическому лицу». Её авторы уверяют, что скоро во все дома придут правоохранители с медиками и заставят всех сдать тест на коронавирусную инфекцию. И он покажет, что все заражены COVID-19.

Затем предстоит поголовная вакцинация. А через полгода все вакцинированные умрут.

- В общем, почти готовый сюжет ненаучно-фантастического фильма. Не хватает только инопланетных похитителей тел, — прокомментировал губернатор этот фейк.

Владимир Владимиров призвал ставропольцев сохранять ясность ума, способность доверять здравому смыслу и пользоваться информацией только из официальных, достоверных источников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья 10 мая сообщил, что количество зараженных коронавирусом достигло 1050 человек. Из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За сутки еще у 38 человек подтвердился диагноз. Напомним, что за все время в регионе умерли от коронавируса 20 человек.

- Мы продолжаем внимательно следить за эпидситуацией. В ряде территорий края она остаётся напряжённой. К сожалению, пока наблюдается рост заболевания. И это требует дополнительных усилий по сдерживанию инфекции, - прокомментировал Владимир Владимиров.

По его словам, все предпринимаемые меры, все действующие ограничения направлены только на одно — разорвать цепочки передачи коронавируса. Не дать ему стремительно распространяться.

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