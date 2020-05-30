Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 30 мая 2020: больных больше 2,3 тысяч

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 30 мая 2020: количество заболевших увеличилось. По сведениям оперативного штаба на утро, выложенным губернатором Владимиром Владимировым, в регионе зафиксировали 2320 случаев инфицирования: за день медики COVID-19 нашли еще у 82 человек. В тяжелом состоянии пребывают 34 пациента, 215 - в средней степени тяжести. Среди больных 208 детей.

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45 жителя Ставрополья умерли. Это 1,9 процента от общего количества инфицированных, передает федеральный оперштаб. Как гласит статистика регионального управления Роспотребнадзора на 28 мая, больше всего смертей в Ставрополе (восемь умерших), Кочубеевском районе (семь), Пятигорске (шесть), Левокумском и Нефтекумском районах (оба - по четыре).

Как пройти тестирование на коронавирус в Ставрополе.Видео: skkkdc_stav

От COVID-19 спасли 991 пациентов, или 42,7 процента от общего числа случаев.

Коронавирус нашли во всех территориях Ставрополья. Перечень городов и районов, где нашли COVID-19, можно посмотреть по ссылке.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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