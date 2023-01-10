Защита отца и сына Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах

Рауф и Рауль Арашуковы в суде. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Защита приговоренных к пожизненным срокам бывшего сенатора Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля подала жалобы на приговор по делу об убийствах. Об этом корреспонденту «КП-Северный Кавказ» сообщил адвокат главы клана Арашуковых Владимир Постанюк.

- Жалоба отправлена по почте 5 января, - рассказал Постанюк.

По словам адвоката, оба осужденных продолжают находиться в СИЗО «Лефортово», так как приговор не вступил в законную силу.

Приговор Арашуковым был оглашен Мосгорсудом 27 декабря 2022 года. Еще четыре фигуранта резонансного дела - исполняющий обязанности главы СКР по КЧР генерал-майор юстиции в отставке Казбек Булатов, экс-начальник Центра противодействия экстремизму МВД КЧР подполковник Тимур Бетуганов, бывший следователь по особо важным делам следственного управления по КЧР Андрей Филиппов и директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Гузер Хашукаев - получили от 5 до 22 лет.

Ранее, осенью 2022 года, присяжные признали Рауфа и Рауля Арашуковых виновными в организации двух убийств – молодежного активиста «Адэге-Хесэ» Аслана Жукова и советника главы КЧР Фраля Шезбухова. При этом только один из присяжных заседателей счел их вину недоказанной.

Помимо этого, бывшего советника генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова признали виновным в хищении природного газа на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии на сумму в 4,4 млрд рублей.

Рауль Арашуков. Фото: "Ставрополькрайгаз".

Также Рауль Арашуков был признан виновным в организации преступного сообщества, а бывший сенатор Рауф Раулевич – в участии в этом сообществе.

Напомним, сенатора Арашукова задержали в январе 2019 года в зале заседания Совета Федерации. В тот же день в Петербурге во время заседания «Газпрома» был задержан Рауль Туркбиевич Арашуков. Решением суда оба задержанных на время следствия были помещены в Лефортово.

По требованию Генпрокуратуры у Арашуковых изъяли 75 объектов недвижимости, включая знаменитый на всю страну отель «Адиюх-Пэлас» в родовом селении экс-сенатора Хабез, ресторан, банный комплекс, дома, квартиры, земельные участки и многомиллионный автопарк с раритетными автомобилями. Всего у клана изъяли имущества, включая слитки золота и драгоценности, на 1,3 миллиарда рублей. В распоряжении семьи осталось лишь две квартиры – в Ставрополе и Черкесске.

Часть изъятого у Арашуковых. Фото: кадры оперативной съемки.

По громкому делу Арашуковых следствием были допрошены порядка 400 свидетелей, проведено более 200 экспертиз.

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