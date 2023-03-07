Раскрыта тайна второго решения по аресту имущества начальника ГИБДД Ставрополья

Алексей Сафонов

В декабре 2021 года Генпрокуратура потребовала конфисковать 22 объекта, которые принадлежали родным бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова. Общую стоимость арестовываемого тогда оценивали более 83 млн рублей. За восемь месяцев тяжб после ряда экспертиз сумма выросла до 184 млн рублей.

Промышленный районный суд Ставрополя удовлетворил иск частично, но по этому решению у семьи экс-главы ГИБДД Ставрополья забирали почти все. Государству доставались земельные участки, дома, квартиры и автомобили. Прокуроры в иске ссылались на то, что у ответчиков не было реальной возможности купить все активы за 11 лет. Их совокупный доход за 14 лет (те самые 11 лет и три предшествующих года – Пр.) равен только 18,6 млн рублей. Это почти в десять раз меньше стоимости купленного имущества (она, напомним, равна 184 млн рублей). Выходило, что на такое богатство семья копила бы 138 лет.

На удивление многих, из всего арестовываемого массива Алексею Сафонову принадлежал лишь дом в Новомарьевском (станица в часе езды от Ставрополя – Пр.). Большая часть была оформлена на гражданскую жену Алену Псел. У нее забрали две квартиры (76 и 178 квадратных метров), нежилое помещение в ТЦ "Маршал" (91 квадратный метр), особняк с "золотым унитазом", участок в кочубеевском колхозе (46 тысяч квадратных метров) и три машины: BMW X6 (2016 года выпуска), BMW X7 (2020) и Toyota Camry (2019). Общая стоимость всего – более 80 млн рублей.

Требования по аресту имущества семьи Сафонова поддержали два суда. Из опубликованного Краевым судом документа следует, что первая инстанция дополняла решение – изменения касались все той же Псел.

Ранее сообщалось, что гражданскую супругу Сафонова обяжут заплатить около 4 млн рублей за проданную недвижимость. Но из определения апелляционной инстанции следует, что эту сумму увеличили на 1,25 млн рублей – Псел придется отдать деньги, которые она получила с продажи Toyota FJ Cruiser. К слову, машина досталась родственнику Сафонова – сделку оформили за несколько дней до задержания.

В чем подозревают Алексея Сафонова

Начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова задержали в июле 2021 года. Высокопоставленного полицейского и его коллег, среди которых был начальник контрольно-профилактического отдела Александр Аржанухин, подозревают в получении взяток. Следствие считает, что бывший глава управления и его подельники организовали "транспортную мафию", которая брала дань с большегрузов. В декабре 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в деле появилось 119 новых эпизодов преступлений. Некоторые фигуранты сотрудничают со следствием, об этом заявил Аржанухин.

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