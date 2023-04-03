Пытали паяльником и отверткой: экс-спикер Думы Ставрополья, организовавший расправу над чоповцами, рассчитывал на свободу

Андрей Уткин

Краевой суд рассмотрел жалобу бывшего вице-мэра Ставрополя и экс-спикера Думы Ставропольского края Андрея Уткина по приговору об организации жестокого двойного убийства. Несмотря на признание вины, чиновник посчитал свое наказание несправедливым. Это следует из текста решения, опубликованного в ГАС "Правосудие".

В октябре 2004 года возле дома на Уткина совершили покушение. Исполнители привели в действие бомбу, когда чиновник выехал на работу в мэрию Ставрополя. Устройство сдетонировало поздно, и потерпевший отделался испугом. Взрыв повредил вторую машину, ранило только охранника.

По инциденту началось следствие. Уткин же решил провести собственное расследование и суд над виновными. По своим каналам вице-мэр узнал имена предполагаемых причастных – это были владельцы ростовского ЧОП Максим Кононов и Александр Савин. Ранее они пытались отобрать часть имущества фирмы, учредителем которого был Уткин. Через Владимира Миносянца, работавшего тогда помощником губернатора Ставрополья Александра Черногорова, чиновник вышел на главаря местного ОПГ Валерия Попова. Банда была опасной и до зубов вооруженной: девять автоматов Калашникова, два охотничьих карабина, десять пистолетов и более 1,1 тысяч патронов, почти десять килограмм взрывчатых веществ, четыре взрывателя и четыре гранаты. Это только то, что нашли правоохранители.

Валерий Попов Фото: "КП" Архив

В декабре банда Попова сообщила, что к делу действительно причастны Кононов и Савин. Подозрения жертвы подтвердил начальник отдела по борьбе с коррупцией в госорганах и управления по борьбе с организованной преступностью Владимир Мохонченко, который отвечал за охрану чиновника после недавнего покушения. Стороны условились, что влиятельный милиционер будет представлять Уткина на всех следующих этапах.

– У членов ОПГ интерес был корыстный, а у милиционера – служебный. Иными словами, исполнителям обещали щедрое вознаграждение, а Мохонченко ничего материального не получал. Он полагал, что когда-то Уткин поможет ему подняться по карьерной лестнице, – рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

7 января 2005 года подчиненные Мохонченко, которые не были в курсе о планах начальника, задержали Савина около гаражного кооператива в Минводах и перевезли в наручниках и матерчатом мешке на голове к пивоваренному заводу в Пятигорске. Там мужчину передали членам банды Попова – Бутько, Герусу и Шмелеву. К вечеру они записали признание Савина и убили его. Тело закопали в яме, выкопанной другими участниками ОПГ.

Фото: СУ СКР по СК

Через полтора месяца Уткин распорядился готовиться к расправе над Кононовым. Жертву задержали в Ростове-на-Дону, откуда перевезли в Пятигорск. На пивзаводе потерпевшего пытали два дня, пока не получили признание. Установлено, что мужчину приковали к стулу и, задавая интересующие вопросы, истязали с помощью паяльника. После того, как было получено признание вины, жертве вогнали отвертку в ухо. За каждое убийство Уткин платил по 50 тысяч долларов. Деньги передавал Мохонченко, когда получал записи признания вины.

Фото убитого: УФСБ по Ставрополью

Фото убитого: УФСБ по Ставрополью

Андрея Уткина приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима, учтя его судимость. Как минимум, полтора года из этого срока "сгорят" из-за того, что решение суда он ждал под стражей, и еще несколько лет из-за того, что зачтется отбытое по второму делу наказание. Однако обвиняемый посчитал такой приговор несправедливым. Согласно опубликованному тесту решения Краевого суда, адвокаты рассчитывали, что производство по делу прекратят за истечением срока давности. При этом юристы пытались доказать, что за годы, пока Уткин не фигурировал в деле, общественная опасность преступления снизилась, а сам их доверитель более таких преступлений не совершал. Суд не удовлетворил жалобу, решение оставили прежним.

Остальные участники истории тоже отбывают наказание в колониях. В 2012 году членов банды Попова – Петра Будько, Андрея Геруса и Павла Шестакова – и самого Валерия Попова приговорили к пожизненным срокам за эти и другие убийства, незаконное хранение оружия и бандитизм. Мохоченко дали 8,5 лет в колонии строгого режима за пособничество в убийстве. В отношении помощника губернатора Миносянца тоже возбудили уголовное дело, но закрыли из-за смерти фигуранта. По этой же причине прекратили следствие о покушении на Уткина.

Подсудимые (слева-направо: Герус, Попов, Будько, Шестаков) накануне оглашения приговора Фото: "КП" Архив

За что еще судили Уткина

Впервые Уткина привлекли к ответственности в 2008 году за превышение должностных полномочий на посту вице-мэра. Он обменял три муниципальные квартиры на жилой дом, который хотел передать члену краевого правительства. Ущерб оценили в миллион рублей. Уткину дали условный срок.

Второе дело Уткина связано с покушением на мошенничество. Вместе с сообщниками он, по версии следствия, предлагал землякам уйти от уголовного преследования. За свои услуги они просили пять миллионов рублей. Роль Уткина состояла в том, чтобы искать клиентов, следует из позиции следствия. Уткин не признал вину, но в ноябре 2019 года его приговорили к четырем годам в колонии общего режима и оштрафовали на 800 тысяч рублей. Позже срок уменьшили до трех лет и исключили из приговора денежное взыскание.