Экс-сенатор Арашуков голодовкой добился первой за три года встречи с женой

Рауф Арашуков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков впервые за все время ареста, который состоялся в 2018 году, встретится с супругой Аидой.

По словам стороны защиты, свидания Арашуков добивался еще на этапе предварительного следствия. Так как его просьбы оставались без внимания, он решился на крайние меры - 27 сентября 2021 года он объявил голодовку, требуя предоставить ему возможность увидеть жену. Мера оказалась действенной, арестованному политику удалось добиться желаемого. О предполагаемой встрече на своей странице в социальных сетях рассказала Аида Арашукова.

Жена Рауфа рассказала о встрече с мужем. Фото: страница Аиды Арашуковой в соцсетях.

- Впервые за три года нам разрешили встретиться, - написала женщина.

Жена бывшего сенатора от КЧР отметила, что это будет самое долгожданное свидание в ее жизни, и она очень волнуется.

- Такое волнение, будто пригласили на первое свидание, - поделилась Аида.

Запись на странице жены экс-сенатора. Фото: страница Аиды Арашуковой в соцсетях.

Бывший член Совфеда Рауф Арашуков и его отец Рауль Туркбиевич находятся под стражей с января 2018 года по подозрению в совершении целого ряда преступлений. Срок ареста истекал 7 октября 2021 года, но 15 сентября 2021 года суд продлил его до 7 января 2022 года.

- Адвокаты возражали, просили прокурора указать хотя одно реальное основание, которое бы препятствовало избранию иной меры пресечения, но не стражи. Ответа не последовало, - рассказал «КП-Северный Кавказ» Владимир Постанюк, представляющий интересы семьи Арашуковых в суде.

Суд уже несколько раз переносил рассмотрение громкого дела из-за невозможности сформировать коллегию присяжных. Следующая попытка начать процесс состоится 26 октября 2021 года.

Напомним, следствие полагает, что в самом начале «нулевых» глава семьи Арашуковых, Рауль, создал преступную группировку, чтобы контролировать оборот газа на территории родной Карачаево-Черкесии и соседнего Ставропольского края. Членом банды стал и его сын Рауф Арашуков, который к тому моменту сделал яркую политическую карьеру. Он в 18 лет занял кресло депутата на Ставрополье, а в 30 вошел в состав Совета Федерации, где представлял КЧР.

В числе обвинений и двойное заказное убийство, совершенное в 2010 году. Убиты были: глава республиканского молодежного движения Аслан Жуков и советник президента КЧР Фраль Шебзухов. Следователи считают, что «устранить» их распорядился Арашуков-старший, опасаясь, что Жуков и Шебзухов могут предать огласке детали преступной деятельности семьи Арашуковых.

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