Новости Ставропольского края: что происходило в регионе с 7 по 11 сентября

Новости Ставропольского края. Иллюстративное фото Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новости Ставропольского края: что происходило в регионе на этой неделе. "КП-Северный Кавказ" подготовила сводку того, что обсуждали жители Ставрополья. У нас вы найдете что почитать.

Школьницу сбил поезд

Трагедия произошла в Георгиевском городском округе. На перегоне Георгиевск–Зольский поезд сбил девочку. Ребенок скончался. Пользователей сети смутили последние записи школьницы. На одном из видео она слушает уничижительный монолог, обращенный к одинокому человеку. В конце ролика девочка плачет и закрывает лицо рукой. Новость и кадры шокировали всех жителей Ставропольского края. Следователи уточняют обстоятельства трагедии. По предварительной версии, причиной происшествия стало "нарушение правил пребывания на железной дороге".

Некоторые школы временно перейдут на онлайн-обучение

На три дня часть школ Ставрополья будут учиться дистанционно. Это связано с выборами в муниципальные думы и довыборами в Краевую Думу. Голосование пройдет в 21 территории, начнется 11 сентября, а закончится - 13. Подробнее - в материале "КП".

Новый лидер по числу "активных" пациентов с COVID-19

Буденновский район стал новым лидером по количеству еще не вылеченных больных коронавирусом. По подсчетам "КП" на 9 сентября, на территории лечат 407 зараженных. В Ставрополе таких - 375 человек. Тем не менее, краевая столица остается лидером по числу случаев инфицирования.

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