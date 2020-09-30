Пособника беглых зэков из Дагестана отправили под стражу

Подозреваемый покупал для беглецов стройматериалы Фото: Архив "КП"

28-летнего жителя Махачкалы Заура Аминова арестовали. Мужчина подозревается в пособничестве беглецам из ИК-2 в поселке Шамхал. Фигурант дела - родственник одного из заключенных, передает пресс-служба Следственного комитета по Республике Дагестан.

Арестованный Аминов - брат убийцы Рашида Аминова. Согласно заключению суда, преступник убил в своей кальянной друга и присвоил его имущество себе. Его родственник покупал зэкам строительные материалы. Именно благодаря ему подкоп был так хорошо оборудован.

Рашид и Заур Аминовы. Фото: СКР/ориентировка

- Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовного дела по части 5 статьи 33, части 2 статьи 313 УК РФ (пособничество в совершении побега из места лишения свободы). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение, - сказано в сообщении СКР по РД.

Напомним, 22 сентября из ИК-2 сбежали шесть заключенных. Четверо из них были осуждены за наркотики, двое - за убийство. Мужчины вырыли под несколькими стенами колонии 50-метровый тоннель, оснащенный светом и вентиляцией.

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

30 сентября всех беглецов задержали в Калмыкии. При себе у них были походные сумки и холодное оружие. За 8 дней зэки прошли и проехали около 277 километров. Предположительно, заключенные хотели пересечь границу России с Казахстаном, а оттуда перебраться в Таджикистан: в составе были граждане этой страны. Узнал заключенных чабан из села Улан-Хол и передал информацию полиции. Теперь героя ждет награда в миллион рублей.

Отметим, что после побега дело возбудили и против мастера цеха, откуда начинался подкоп. Его обвиняют в "Превышении должностных полномочий". Да и на самих беглецов после поимки завели дело по статье "Побег из места лишения свободы".

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