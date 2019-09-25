«Проблемы остаются»: Леонид Рошаль рассказал о состоянии истерзанной ингушской девочки

Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, рассказал журналистам о состоянии ингушской девочки, которую жестоко избила тетя. У врача оптимистичный прогноз по поводу здоровья Аиши.

- Она постепенно стабилизируется, но еще не до конца, еще нужно время. Несмотря на то, что она бегает, прыгает, ест, медицинские проблемы еще остаются. Есть улучшение, но проблемы еще остаются. Периодически делаем медицинские перевязки, лечим, - поделился Леонид Рошаль.

Позитивно на ребенка повлияла и встреча с биологической матерью, которую Аиша сначала не узнала. Правда, потом она обняла ее и долго не отпускала, сообщает омбудсмен Анна Кузнецова.

Травмы девочки в момент, когда ее привезли в больницуФото: Андрей ЗОБОВ

Напомним, трагичная история маленькой девочки стала широко известна в начале июля. Ребенок с множественными травмами, в том числе - укусами, порезами и гематомами - попал в республиканскую больницу. Ночью ей сделали операцию, чтобы спасти искалеченную руку, а вечером пациента отвезли в Москву, в клинику Рошаля. Спустя время ей ампутировали часть руки.

Главной виновницей детского горя стала тетя Макка Ганиева, которая призналась, что избивала ребенка ремнем и газовым шлангом. Позже выяснилось, что женщина была ранее судима. Со своим мужем она познакомилась в СИЗО, где тот, будучи полицейским, охранял ее. После женитьбы она начала бить и мужа.

Как уверяет следствие, к тете Аиша попала по велению отца, который отобрал ребенка у бывшей супруги Лидии Ажиговой. Сам воспитывать девочку он не хотел, поэтому отдал ее сестре.

Сейчас не понятно, кто возьмет к себе девочку после реабилитации. На этот момент ее временным законным представителем является омбудсмен из Ингушетии Зарема Чахкиева, которая не очень хорошо относится к биологической матери Аиши. Как она утверждает, ей предлагали поехать к ребенку, как только история началась, но она отказалась.

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