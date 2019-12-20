Арестован 12-й фигурант дела о покушении на начальника ЦПЭ МВД Ингушетии и его брата

Басманный суд санкционировал арест 12-го фигуранта уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, убитого вместе с братом Москве.

32-летний Беслан Хидриев проведет за решеткой до 18 февраля 2020 года, информирует ТАСС. По словам представителя московского суда, Хидриеву предъявлено обвинение по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконное ношение оружия».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что последний задержанный по делу в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии и его брата, ранее находился в поле зрения правоохранителей по подозрению в участии в ОПГ, причастной к убийствам местных жителей. 32-летний мужчина мог входить в банду киллеров.

Злоумышленник был хорошо знаком с осужденным по делу об убийстве в Экажево выступавшего против баталхаджинской секты жителя села Сурхахи Асхаба Мержоева по религиозным мотивам. Мужчина погиб в своей машине во время обстрела.

Напомним, что силовики задержали Хидриева в ингушском силе Экажево, откуда в отделение ранее забрали еще нескольких жителей. Именно в этом селении, как писали в соцсети, после расправы над Ибрагимом Эльджаркиевым запустили грандиозный салют. Там же живут члены клана Белхароевых, которые могли «заказать» главу ингушского ЦПЭ в счет кровной мести.

По версии следствия, люди из влиятельной религиозной общины считали Эльджаркиева причастным к убийству правнука духовного лидера Ибрагима Белхароева.

Всего фигурантов дела — 40 человек. Первая шестерка подозреваемых была задержана 6 декабря по делу о январском покушении. Эльджеркиев тогда выжил.

Киллером, который застрелил главу ЦПЭ с братом 2 ноября, стал 46-летний Курейша Картоев. Он в международном розыске. Главарем банды СКР считает «торговца нефтью» Хасана Полонкоева.

Сейчас под госзащитой находятся выживший в январском покушении офицер ФСБ Зелимхан Котиев и зять Ибрагима Эльджеркиева, сотрудник Центра «Э» Адам Хамхоев.

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