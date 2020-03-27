Карантин в Ставрополе из-за коронавируса: закрывают ТЦ, магазины и рынки

Карантин в Ставрополе из-за коронавируса: губернатор Владимир Владимиров ввел в крае ограничительные меры из-за распространения COVID-2019. В своем указе глава региона опирался на поручения президента России Владимира Путина.

Вопрос с закрытием общественных мест решали долго. Утром 26 марта на брифинге с журналистами первый заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Алла Дубинина заявила, что торговые центры Ставрополья не закроют из-за коронавируса:

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса 00:00 00:00

- Что касается работы магазинов. На выходных и следующей неделе все торговые предприятия, в том числе - торговые центры, будут работать в штатном режиме, - сказала Дубинина.

Дезинфекция общественного транспорта в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Несмотря на это, некоторые предприятия закрывались сами. Так, к примеру, поступило руководство "Синема-Парка". Кинотеатр приостановил работу с 26 марта, до карантина в Ставрополе из-за коронавируса.

- Все билеты, приобретенные на сеансы через интернет, будут возвращены, деньги вернутся на карту в течение 5 рабочих дней банка, - предупредили представители организации.

Вечером губернатор выступил перед подписчиками в Instagram с новым решением. Согласно тексту указа, с шести утра 28 марта из-за коронавируса на Ставрополье закрывают торговые центры, магазины и рынки (оба - кроме продуктовых). Запрещается работа ресторанов, кафе, мест общественного питания, бассейнов и фитнес-клубов. Дома культуры и ночные клубы отменяют развлекательные программы. Организаторы массовых мероприятий, митингов и собраний переносят их на другие даты. Карантин на Ставрополье из-за коронавируса продлится девять дней, до шести утра 6 апреля.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

В особом режиме будут работать стоматологические клиники: специалисты смогут принять только пациентов, нуждающихся в срочной помощи. Открытыми останутся аптеки. На работу выйдут медики, спасатели и воспитатели детских садов.

ИНФОРМАЦИЯ НА 11 ЧАСОВ

По состоянию на 27 марта на Ставрополье коронавирус зафиксировали у пятерых человек. Среди них - первый пациент Ирина Санникова, три "контактных" из ее окружения и еще один, вернувшийся из Франции. Лечение принимает только Санникова, у остальных нет симптомов COVID-2019.

В крае на самоизоляции находятся 1570 человек, еще 73 - на карантине в Краевой инфекционной больнице.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 13 ЧАСОВ

3040 человек проверили на коронавирус в Ставропольском крае, передает пресс-служба Роспотребнадзора. В регионе действует семь лабораторий: две исследуют материалы подозрительных больных и "контактных", пять - приехавших из-за границы.

Первые лаборатории разместили в Ставропольском противочумном институте Роспотребнадзора и Центре гигиены и эпидемиологии. Остальные пять развернули в медицинских учреждениях Ставрополя, Кисловодска и Буденновска:

- Среди них - Кисловодская центральная городская больница, Краевой центр специализированных видов медицинской помощи №1 в Буденновске, Ставропольский краевой клинический многопрофильный центр, Ставропольская краевая клиническая больница и Городская клиническая поликлиника № 1 в Ставрополе, - уточняют в пресс-службе надзорного органа.

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