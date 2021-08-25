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Общество25 августа 2021 6:55

Гордость СКФО - 2021

Специальный выпуск «Комсомольской правды на Северном Кавказе»
Источник:kp.ru
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25 августа 2021 года вышел проект «Гордость СКФО 2021» - специальный выпуск «Комсомольской правды на Северном Кавказе». В нем рассказывается об успехах и достижениях субъектов СКФО, перспективах их развития, интересных проектах, лучших предприятиях округа и людях, которые прославились своими делами и поступками на благо своей малой родины и страны.

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