25 августа 2021 года вышел проект «Гордость СКФО 2021» - специальный выпуск «Комсомольской правды на Северном Кавказе». В нем рассказывается об успехах и достижениях субъектов СКФО, перспективах их развития, интересных проектах, лучших предприятиях округа и людях, которые прославились своими делами и поступками на благо своей малой родины и страны.

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