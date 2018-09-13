Полицейские задержали дагестанца, писавшего угрозы Егоры Криду

СЕГОДНЯ 18:21 2018-09-13T18:34:58+03:00

Мужчину уже доставили на допрос в Махачкалу [видео]

Изменить размер текста: A A

В Москве задержали уроженца Дагестана, который в социальных сетях угрожал жизни и здоровью артиста лейбла Black Star Егора Крида. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" близкий к следствию источник, сейчас мужчину уже доставили из столицы в родную Махачкалу на допрос.

Напомним, Егор Крид планировал дать большой сольный концерт в Дагестане 9 сентября. За несколько недель до этой даты билетов в кассе уже не было - их все раскупили фанаты певца. Неожиданно для рэпера на его аккаунты в социальных сетях резко обрушилось огромное количество негативных комментариев. Пользователи требовали отмены концерта, а в случае отказа, угрожали продаже в рабство, изнасилованием и убийством.

Если сначала вся ситуция была больше похожа на фарс, то спустя несколько дней продюсеры артиста поняли, что Криду угрожают всерьез. После этого концерт был отменен.

Грубое поведение Хабиба оттолкнуло от него фанатовФото: GLOBAL LOOK PRESS

Оказалось, что волну негатива поднял известный дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен возмутился тем, что современная молодежь республики позволяет себе танцы под рэперские песни в ночных клубах. Он призвал их игнорировать подобные мероприятия, а также посоветовал братьям, мужьям и отцам не пускать своих женщин на шоу.

Из-за этого призыва весь Дагестан раскололся на два лагеря: одни выступали за свободное посещение концертов, другие - за необходимость поднять моральный дух народа.

Когда рэпер Тимати узнал, что концерт его подопечного отменили из-за Хабиба, то записал видеообращение к спортсмену и предложил мирно решить конфликт. Нурмагомедов ответил продюсеру грязной бранью.

Тимати держится вежливо, но спуску бойцу не даетФото: Евгения ГУСЕВА

Из-за этой ситуации дагестанцы рискуют остаться без культурной жизни. К примеру, теперь под угрозой и концерт Элджея, на который перестали продавать билеты до более спокойных времен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/668551" frameborder="0"></iframe> Кадыров заступился за Тимати.Глава Чечни решил помирить бойца и рэпера

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Выйди под Крида": в соцсетях Макгрегору выбрали песню для боя с Нурмагомедовым

Инстаграм ирландского бойца заполонили новым хештегом (подробности)

"Синтоловый качок" наехал на Тимати и заступился за Хабиба

Кирилл "руки-базуки" Терешин посоветовал рэперу выступить в Чечне (подробности).

В Минкульте Дагестана поддержали Тимати и Крида: " Посещение концертов - личное дело каждого"

В ведомстве отметили, что негативные комментарии в соцсетях мешают проведению шоу (подробности)

В Дагестане перестали продавать билеты на концерт Элджея

Мероприятие могут отменить из-за угроз в адрес артистов (подробности).

"Не дерись в трусах и не бей лежачего!": Тимати высмеял "религиозность" Нурмагомедова

Конфликт между рэпером и спортсменом набирает обороты (подробности)

Тимати заступился за Егора Крида перед Хабибом Нурмагомедовым

Рэпер предложил спортсмену решить конфликт мирным путем (подробности)

Егор Крид отчитал Хабиба Нурмагомедова за высказывания в соцсетях

Певец удивился негативному отношению бойца к его творчеству (подробности)

"Не велика потеря": Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отмену концерта Егора Крида в Махачкале

Спортсмен не первый раз критикует выступления популярных рэперов (подробности)

Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз убийства и изнасилования

Представители певца извинились перед его поклонниками (подробности)

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Дагестане угрожают изнасилованием и убийством Егору Криду

Жители республики атаковали Инстаграм популярного певца, который собирается дать концерт в республике (подробности)

Полицейские будут охранять Егора Крида от разгневанных дагестанцев

В адрес певца продолжают приходить угрозы (подробности)