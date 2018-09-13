Видеобращение Кадырова к Тимати и Нурмагомедову собрало 3,5 миллиона просмотров

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-13T13:55:43+03:00

Глава Чечни вмешался в конфликт рэпера и бойца и призвал их к миру [видео]

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Всего за несколько часов видеобращение Рамзана Кадырова к Тимати и Хабибу Нурмагомедову собрало 3,5 миллиона просмотров в Инстаграме. Ролик разместил в своем аккаунте продюсер лейбла Black Star.

Видео почти мгновенно стало вирусным и тут же разлетелось по интернету. Его разместили практически все группы в социальных сетях, посвященных спорту, музыке или жизни в Дагестане.

Примечательно, что практически никто из комментаторов не возмутился тем, что столь влиятельный человек вмешался в конфликт спортсмена и музыканта. Напротив, в соцсетях поддержали Рамзана Кадырова, который призвал конфликтующие стороны к миру.

- Единственный адекватный человек. И шутить может, и по гриве дать если надо!

- Рамзан Ахматович - просто золотой человек! Таких бы как он, побольше бы в народе! Здоровья вам большого.

- Рамзан Кадыров - молодец, он везде принимает участие и в курсе всего происходящего. Даже таких мелочей, в сравнении с политикой. Выражаю большое уважение вам.

А вот на рэпера Тимати в этот раз вылили огромное количество негатива. Подписчикам не понравилось, что артист обратился за поддержкой к главе Чечни.

- Он как ребенок, которого обидели, и тот побежал к отцу жаловаться. Тимур, надень юбку.Я все ждала, когда Тимон побежит жаловаться и вот это свершилось. Такой ты,Тимон,конченный трус. Хабиб готовится к бою,высказал свое мнение,а ты своих недофанатов натравляешь на него. Я очень надеюсь, что когда Хабиб победит Макгрегора, от тебя мокрого места не останется .А на видео видно, что смеются не над Хабибом, а над тобой. Только ты слишком тупой,чтобы это понять.

Напомним, Рамзан Кадыров записал видеоролик, в котором посоветовал Тимати и Нурмагомедову помириться после того, как они устроили скандал в соцсетях. Рэперу не понравилось, что боец критикует творчество столичных музыкантов, а тот в ответ обозвал его "петушарой" и тварью.

И все было бы не так страшно, если бы из-за высказываний Хабиба в Махачкале не пришлось отменять концерт Егора Крида и приостанавливать продажу билетов на Элджея. Этого фанаты певцов простить Нурмагомедову не могут.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/668551" frameborder="0"></iframe> Кадыров заступился за Тимати.Глава Чечни решил помирить бойца и рэпера

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