СЕГОДНЯ 19:44 2018-09-14T19:49:57+03:00

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Популярный российский рэпер Элджей отменил концерт в Махачкале. Музыкант пошел на такие меры из-за просьбы со стороны организаторов. Напомним, певец должен был выступить в столице республики 5 октября и выступить на Летней эстраде Дагестанской государственной филармонии. Сначала в кассах временно приостановили продажу билетов на шоу, а теперь его и вовсе отменили.

Ни для кого не секрет, что происходящее является последствиями громких высказываний, которые позволил себе дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов.

Спортсмен резко осудил местную молодежь, которая танцевала в ночном клубе под песню дуэта HammAli & Navai "Пустите меня на танцпол пьяным подвигаться" и призвал всех мужчин не пускать своих жен, сестер и дочерей на подобные мероприятия.

После этого фанаты бойца атаковали Инстаграм Егора Крида, который должен был приехать в Махачкалу с концертом. Они угрожали ему убийством, рабством и изнасилованием. В итоге, рэпер отменил свой концерт, хотя все билеты на него были проданы.

Это событие заставило вмешать продюсера лейбла Black Star Тимати, который записал видеообращение к Нурмагомедову и предложить решить конфликт миром. Тот в ответ обозвал всех рэперов "петушарами" и тварями.

Такая грубость оттолкнула многих поклонников от бойца и на него посыпались упреки в хамском поведении. Также очень сильно были расстроены фанаты Егора Крида, которые не смогли попасть на концерт.

Теперь многие дагестанцы переживают, что к ним больше не приедет ни одна популярная звезда. И, судя по тому, что Элджей отменил свой концерт, их опасения близки к реальности.

- Это несправедливо! Почему один малограмотный и грубый боец решает за всю республику? я хочу сама выбирать какую музыку мне слушать!

- Сначала Крид, теперь Элджей. Кто дальше? Хабиб добьется того, что в Дагестане с концертами будут появляться только Бабкина и Лоза!

- Мне очень стыдно, что теперь вся Россия считает дагестанцев грубыми и неадекватными людьми. Поверьте, мы не такие. Не стоит судить только по одному Нурмагомедову. Его теперь в республике далеко не все любят. Я надеюсь, что Макгрегор его сделает и Хабиб от стыда не станет возвращаться домой!

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