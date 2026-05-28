Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора СК

28 мая 2026 года состоялось ежегодное послание губернатора Ставрополья. В своем обращении к жителям края Владимир Владимиров обозначил свое видение, как должен развиваться регион, и поставил задачи перед управленческой командой.

Одними из главных тем послания стали соцполитика, создание рабочих мест, развитие городов, сел и курортов, а также сферы ЖКХ, дорожной и транспортной сети.

«Но на первом месте – поддержка участников специальной военной операции, регион будет делать все для этого», – подчеркнул глава край и объявил минуту молчания в память о погибших защитниках Родины.

Сбор гуманитарной помощи объединил ставропольцев. Фото: администрация Новоалександровского округа

После чего Владимир Владимиров продолжил говорить на тему СВО:

«Работу по формированию комплексной системы помощи бойцам мы ведем с 2022 года. На эти цели направлено 54 млрд рублей, утверждено более 50 мер социальной поддержки. До 1 октября дополним их новыми решениями в соответствии с новым федеральным законодательством. Продолжим отправлять гуманитарную помощь, это стало основой для искреннего единения ставропольцев разных национальностей, культур, занятий. Между бойцами нет различий – все равны как братья. И мы здесь, как братья, их поддерживаем. Только за прошлый год наши округа отправили более 400 гумконвоев».

Завершая посвященный спецоперации блок, губернатор Ставрополья отметил результаты работы по адаптации и вовлечению ветеранов СВО в экономическую и общественно-политическую жизнь. Так, в прошедшем году 17 выпускников первого потока кадровой программы «Герои Ставрополья» уже нашли работу в органах власти и госучреждениях края, четверо стали муниципальными депутатами. Помимо этого свыше 60 бойцов и членов их семей воспользовались региональными мерами поддержки малого бизнеса.

Активно пользуются господдержкой в формате соцконтрактов и другие жители края: «В прошлом году они помогли почти 5000 семьям в регионе. Люди получили поддержку на 1 млрд рублей. Около 80% контрактов были связаны с открытием собственного дела, личного подсобного хозяйства, профессиональной переподготовкой. В текущем и в следующем году поручено обеспечить не меньший объем соцконтрактов». Понимать, что действительно важно ставропольцам, помогает активный диалог властей и жителей края:

«Много езжу по региону, постоянно сам за рулем. Везде общаюсь с обычными людьми. Они ждут уважения, внимания, понятного разговора, честных объяснений, реальных планов и, самое главное, решений. Это нормальное ожидание и мы обязаны ему соответствовать. Прошу своих коллег активнее использовать личное общение, проводить прямые линии, выезжать на места, оперативно подключать профильные команды к решению возникающих вопросов».

В крае решаются задачи по развитию материальной базы отрасли здравоохранения. Фото: пресс-служба губернатора СК

Также в ходе ежегодного послания Владимир Владимиров поставил задачи по развитию материальной базы отрасли здравоохранения в крае. Сейчас делается упор на так называемой тяжелой медтехнике, позволяющей проводить сложные обследования и диагностику. В 2026 году ожидается поставка еще 143 единиц такого оборудования. Важно, чтобы эта высокотехнологичная медпомощь была доступной. За прошлый год по полису обязательного медицинского страхования ее получили 15 000 человек, что на 9% больше, чем годом ранее. Продолжает работать и краевой проект «За здоровье», в рамках которого в отдаленные территории выезжают бригады специалистов узкого профиля. Ежегодно количество осмотренных ими пациентов превышает 100 тысяч человек.

Особое внимание губернатор Ставрополья уделил сфере ЖКХ. Одним из ключевых приоритетов остается водоснабжение:

«За последние 5 лет в 8 раз увеличились объемы финансирования строительства и капремонта сетей и объектов водоснабжения. Объем ассигнований только за прошлый год превысил 12 млрд рублей, были отремонтированы 9 крупных объектов, еще столько же запланировано построить до конца 2028 года. Это улучшит водоснабжение еще для 400 000 ставропольцев. Сдвинули с мертвой точки проблему, о которой говорилось с советских времен: строим вторую насосную станцию на Сенгилеевском водохранилище. К началу 2027 года получим альтернативный источник снабжения водой ставропольской агломерации с населением порядка миллиона человек. Аналогичный по значимости проект планируем реализовать на КМВ – разработка Малкинского месторождения подземных вод. Новые водоводы от него позволят решить перебои с водой в городах-курортах и нескольких соседних округах. Подобных по масштабу проектов в отрасли ЖКХ не было полвека. Уделим внимание и развитию энергетической инфраструктуры. До 2030 года планируется вложить более 13 млрд рублей».

В 2026 году на Ставрополье приведут в нормативное состояние 497 км автомобильных дорог. Фото: пресс-служба губернатора СК

Владимир Владимиров подчеркнул, что недопустимо вести туристический бизнес и нагружать регион, не вкладывая в коммунальный комплекс курортных территорий, которые ежегодно принимают до 9 млн туристов. И эта цифра будет расти: в 2026 году планируется реализовать 32 проекта на 40 млрд рублей, что позволит создать 900 койко-мест.

Невозможно комплексное развитие региона и без улучшения качества дорог:

«В 2026 году специалисты должны привести в нормативное состояние 497 км трасс. Отдельно прошу глав муниципалитетов серьезно отнестись к реализации полномочий по ямочному ремонту. Он сезонный. Нельзя соглашаться на комфортные для подрядчика сроки и ставьте плановой датой исполнения контрактов 31 декабря. Вы не заботитесь о земляках и вынуждаете их трястись по ямам. Крайний срок окончания контрактов – не позднее 1 июня».

На Ставрополье активно работают над сближением системы образования с потребностями экономики. Фото: пресс-служба губернатора СК

Особый упор на Ставрополье делают на поддержке молодежи и сближении системы образования с потребностями экономики. В крае открыто около полутысячи спецклассов. Половина из них ориентирована на реальный сектор экономики. Среди направлений – инженерия, туризм, дорожная отрасль, сельское хозяйство. В 2026 году в регионе появятся еще 22 агрокласса. Более подробно о развитии ставропольского АПК читайте по ссылке.

Завершая ежегодное послание, Владимир Владимиров предложил объявить следующий год Годом исторического наследия Ставрополья:

«В 2027 и в 2030 годах нас ждут две большие даты – 250-летие со дня основания Ставрополя и Пятигорска. Оба юбилея стали событиями российского значения, благодаря указу президента РФ Владимира Путина. Поэтому будет правильно, если посвятим следующий год сохранению исторической памяти края, его культурному наследию, связи поколений и всему, чем гордятся ставропольцы».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Недавно Татьяне Кожевниковой вручил золотую медаль «Герой Труда Российской Федерации» президент страны, а теперь поздравил губернатор Ставрополья. Фото: соцсети Владимира Владимирова

В рамках ежегодного послания губернатор Владимир Владимиров поздравил ставропольскую доярку с присвоением звания Героя Труда России. Татьяна Кожевникова из Советского округа 44 года работает в колхозе имени Ленина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Модернизация теплосетей на Ставрополье: в Кисловодске построят две новые котельные за 760 млн рублей, еще три – в Пятигорске и Нефтекумске

Губернатор Ставрополья поручил ускорить решение кадрового дефицита в медицине: студентам-медикам на Ставрополье начнут платить по 30 тысяч рублей

В Ставропольском крае проверят, как используются школы после капремонта